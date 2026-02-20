Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είμαι καλά, μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε» (Video)

Στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να νοσηλεύεται ξανά απάντησε η Ζωζώ Σαπουντζάκη, επιοσημαίνοντας ότι είναι καλά στην υγεία της, βρίσκεται στο σπίτι της και ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των γιατρών της.

«Είμαι καλά, είμαι στο σπίτι μου. Μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε. Ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών μου. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας» είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, μιλώντας στο «Πρωινό».

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός διανύει μια από τις πιο δύσκολες περόδους της ζωής της, καθώς λίγες μέρες πριν, ο επί 28 χρόνια σύντροφός της, Πύρρος Αναγνωστόπουλος έφυγε από τη ζωή.

Νωρίτερα, στις αρχές Ιανουαρίου, η Ζωζώ Σαπουντζάκη είχε νοσηλευτεί, καθώς είχε πέσει το οξυγόνο της.

