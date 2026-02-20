Τα πρώτα πλάνα του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα (Video)

Στην Ύδρα βρίσκεται η Μπραντ Πιτ, με την κάμερα του Happy Day να καταγράφει σήμερα το πρωί (20/2) τα πρώτα πλάνα του στο λιμάνι του νησιού, με κατεύθυνση προς τη Σχολή Καλών Τεχνών.

Ο ηθοποιός δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση, ωστόσο, ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους και τον κόσμο που βρέθηκαν στο σημείο.

Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης που είχε από την Ύδρα ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος με το Πρωινό κι ενώ περπατούσε στο λιμάνι του νησιού κάτω από το σημείο που πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα της ταινίας, στο πλάνο εμφανίστηκε ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος βγήκε στην ταράτσα του οικήματος που βρισκόταν, είδε την κάμερα της εκπομπής και άρχισε να χαιρετά.

Σημειώνεται ότι ο δημοφιλής ηθοποιός κατοικεί σε βίλα γνωστού επιχειρηματία, ενώ η παραγωγή έχει επιβάλει αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η ταινία «The Riders»

Αφορμή για την επίσκεψη του ηθοποιού στη χώρα μας αποτελεί η ταινία «The Riders», η νέα διεθνής παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Μέρος των γυρισμάτων της ευρωπαϊκής συμπαραγωγής πραγματοποιείται στην Ελλάδα, με την Ύδρα να έχει επιλεγεί για κομβικές σκηνές.

Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του πολυβραβευμένου μυθιστορήματος του Τιμ Γουίντον, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Εντουαρντ Μπέργκερ, γνωστός στους Έλληνες σινεφίλ από την υποψήφια για Οσκαρ ταινία «Conclave». Το σενάριο είναι του Ντέιβιντ Καγκάνιτς.

Ο Μπραντ Πιτ ενσαρκώνει τον Φρεντ Σκάλι, έναν άνδρα που μετακομίζει στην Ευρώπη μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του για μια νέα αρχή. Καθώς ανακαινίζει ένα παλαιό εξοχικό σπίτι στην Ιρλανδία, η ζωή του ανατρέπεται όταν η γυναίκα του εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Μαζί με την κόρη του ξεκινούν ένα οδυνηρό ταξίδι σε όλη την Ευρώπη, που τους οδηγεί και στα φωτεινά, ελληνικά τοπία.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η βραβευμένη με Emmy, Τζούλιαν Νίκολσον, και η ανερχόμενη ηθοποιός Κόκο Γκρίνστοουν, γνωστή από την τηλεοπτική σειρά «Crazy Fun Park».

Το φιλόδοξο καστ συμπληρώνουν ο γνωστός για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λάνθιμο στον «Αστακό» το 2015, Μάικλ Σμάιλι, ο Ντάνι Χιούστον, ο οποίος εμφανίστηκε πρόσφατα δίπλα στον Λίαμ Νίσον στην ταινία «The Naked Gun», η Γαλλίδα Καμίλ Κοντίν, γνωστή για τους ρόλους της στις σειρές «Call my agent!» και «Killing Eve» αλλά και από τις πρόσφατες κινηματογραφικές εμφανίσεις της στο «Stillwater» και στο «A haunting in Venice», και ο Δανός Ούλριχ Τόμσεν που απολαύσαμε στις ταινίες «Banshee», «The Blacklist» και «The new Pope».

