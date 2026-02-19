Λάμψη από Χόλιγουντ στην Ύδρα: Φωτογραφίες από την άφιξη του Μπραντ Πιτ με τη σύντροφο του στο νησί

Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ μαζί με τη σύντροφο του Ίνες Ντε Ραμόν για τα γυρίσματα της ταινίας «Riders».

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το Deuxmoi φαίνονται να περπατούν στο λιμάνι λίγο μετά την άφιξη τους. Μάλιστα, κουβαλούν οι ίδιοι τα σακ βουαγιάζ του.

Ο Μπραντ Πιτ παίζει έναν πατέρα που ταξιδεύει με την του κόρη στην Ευρώπη για να βρει τη σύζυγο του, που τους εγκατέλειψε μυστηριωδώ. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton.

Τα κύρια γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο λιμάνι. Τα μέλη της παραγωγής ανέρχονται σε 300. Αρκετοί ντόπιοι, αλλά και άτομα από γειτονικά νησιά θα συμμετέχουν στην ταινία σε ρόλους κομπάρσου. Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό το μεροκάματο αγγίζει τα 200 ευρώ τη μέρα.

Στο νησί βρίσκονται και τέσσερις «σωσίες» του Μπραντ Πιτ που θα αναλάβουν τις πιο απαιτητικές σκηνές.

