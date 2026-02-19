Γέμισε με… Μπραντ Πιτ η Ύδρα – Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας που θα τον ντουμπλάρει, συναντήθηκαν στο καταμαράν (Video)

Στην Ύδρα βρίσκεται εδώ και κάποιες ώρες ο Μπραντ Πιτ, για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», όπου πρωταγωνιστεί.

Στο νησί, ωστόσο, καταγράφεται… υπερπληθώρα από Μπραντ Πιτ, μιας και στην Ύδρα βρίσκονται και δύο σωσίες του διάσημου ηθοποιού, μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας, οι οποίοι πρόκειται να τον ντουμπάρλουν σε διάφορες σκηνές.

Γυρίσματα και στην Αθήνα

Ο Άρης Κόντος, η ομοιότητα του οποίου με τον διάσημο ηθοποιό είναι πραγματικά εντυπωσιακή, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και αποκάλυψε ότι συνάντησε τον Μπραντ Πιτ ενώ ταξίδευαν αμφότεροι για την Ύδρα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν επίσημα αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, και θα κρατήσουν δύο εβδομάδες, ενώ θα ακολουθήσουν γυρίσματα και στην Αθήνα.

Ο σωσίας του ηθοποιού δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έφτασα σήμερα στην Ύδρα. Με έχει προσλάβει αμερικανική παραγωγή για να κάνω το stand in. Θα παίξω και σε επικίνδυνες σκηνές και σε κανονικές. Σήμερα γίνεται το fitting και αύριο ξεκινούν τα γυρίσματα. Θα είναι δύο βδομάδες στην Ύδρα και δύο βδομάδες στην Αθήνα».

«Ήμουν μαζί με τον Μπραντ Πιτ με το καταμαράν. Γινόταν ένας χαμός, δεν μιλήσαμε, ήταν ένας πανζουρλισμός. Έχω ρίξει μια ματιά στο σενάριο και είναι αρκετές οι σκηνές που έχω, είναι σκηνές κίνησης. Με μπερδεύουν αρκετά με το Μπραντ Πιτ, αλλά δεν έχουμε μεγάλη ομοιότητα, δεν καταλαβαίνω γιατί. Ο Μπραντ είναι κανονικός άνθρωπος», πρόσθεσε ο Άρης Κόντος.

Διαβάστε επίσης:

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι αγαπάει και το… δείχνει – Δείτε την να ποζάρει με τον Ρομέν Γαβρά στο Instagram

Kunal Nayyar: Ο Raj του «The Big Bang Theory» πληρώνει ιατρικούς λογαριασμούς οικογενειών στο GoFundMe (photos/video)

Νατάσα Ράγιου: «Δεν το πιστεύω ότι θα στείλουμε τέτοιους στίχους στη Eurovision – Νομίζω ότι είμαστε σε έναν πολιτιστικό κατήφορο» (Video)