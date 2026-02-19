search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 21:13
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 18:55

Γέμισε με… Μπραντ Πιτ η Ύδρα – Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας που θα τον ντουμπλάρει, συναντήθηκαν στο καταμαράν (Video)

19.02.2026 18:55
sosias-brad-pitt

Στην Ύδρα βρίσκεται εδώ και κάποιες ώρες ο Μπραντ Πιτ, για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», όπου πρωταγωνιστεί. 

Στο νησί, ωστόσο, καταγράφεται… υπερπληθώρα από Μπραντ Πιτ, μιας και στην Ύδρα βρίσκονται και δύο σωσίες του διάσημου ηθοποιού, μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας, οι οποίοι πρόκειται να τον ντουμπάρλουν σε διάφορες σκηνές

Γυρίσματα και στην Αθήνα

Ο Άρης Κόντος, η ομοιότητα του οποίου με τον διάσημο ηθοποιό είναι πραγματικά εντυπωσιακή, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και αποκάλυψε ότι συνάντησε τον Μπραντ Πιτ ενώ ταξίδευαν αμφότεροι για την Ύδρα. 

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν επίσημα αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, και θα κρατήσουν δύο εβδομάδες, ενώ θα ακολουθήσουν γυρίσματα και στην Αθήνα.

Ο σωσίας του ηθοποιού δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έφτασα σήμερα στην Ύδρα. Με έχει προσλάβει αμερικανική παραγωγή για να κάνω το stand in. Θα παίξω και σε επικίνδυνες σκηνές και σε κανονικές. Σήμερα γίνεται το fitting και αύριο ξεκινούν τα γυρίσματα. Θα είναι δύο βδομάδες στην Ύδρα και δύο βδομάδες στην Αθήνα». 

«Ήμουν μαζί με τον Μπραντ Πιτ με το καταμαράν. Γινόταν ένας χαμός, δεν μιλήσαμε, ήταν ένας πανζουρλισμός. Έχω ρίξει μια ματιά στο σενάριο και είναι αρκετές οι σκηνές που έχω, είναι σκηνές κίνησης. Με μπερδεύουν αρκετά με το Μπραντ Πιτ, αλλά δεν έχουμε μεγάλη ομοιότητα, δεν καταλαβαίνω γιατί. Ο Μπραντ είναι κανονικός άνθρωπος», πρόσθεσε ο Άρης Κόντος.

Διαβάστε επίσης:

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι αγαπάει και το… δείχνει – Δείτε την να ποζάρει με τον Ρομέν Γαβρά στο Instagram

Kunal Nayyar: Ο Raj του «The Big Bang Theory» πληρώνει ιατρικούς λογαριασμούς οικογενειών στο GoFundMe (photos/video)

Νατάσα Ράγιου: «Δεν το πιστεύω ότι θα στείλουμε τέτοιους στίχους στη Eurovision – Νομίζω ότι είμαστε σε έναν πολιτιστικό κατήφορο» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parnassos
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Παρνασσό: Αγνοούνται δύο ορειβάτες

ekloges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Πάνω από τους μισούς λένε ότι περνούσαν καλύτερα το 2019 – Άλμα «γκρίζας ζώνης» και παράδοξα σε πρόθεση-εκτίμηση ψήφου

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: O Τζιωρτζιώτης γνώριζε αλλά δεν έκανε το παραμικρό – H πρόταση που είχε καταθέσει εταιρεία για το δίκτυο υγραερίου, για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές

kairos_vroxi_0502_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προ των πυλών η διέλευση ψυχρού μετώπου με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλάζι και σκόνη – Οι χάρτες του meteo για την Παρασκευή

paok-thelta-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Live η μάχη του Europa League στην Τούμπα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

MixCollage-18-Feb-2026-10-59-PM-8283
ΚΑΛΧΑΣ

Τα ιστορικά ντοκουμέντα ενώνουν, οι τελικές αποφάσεις του Τσίπρα, η πρεμιέρα του Μητσοτάκη, η πληγή της Χατζηδάκη και η τύχη της Aegean

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 21:12
parnassos
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Παρνασσό: Αγνοούνται δύο ορειβάτες

ekloges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Πάνω από τους μισούς λένε ότι περνούσαν καλύτερα το 2019 – Άλμα «γκρίζας ζώνης» και παράδοξα σε πρόθεση-εκτίμηση ψήφου

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: O Τζιωρτζιώτης γνώριζε αλλά δεν έκανε το παραμικρό – H πρόταση που είχε καταθέσει εταιρεία για το δίκτυο υγραερίου, για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές

1 / 3