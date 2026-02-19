search
LIFESTYLE

19.02.2026 12:05

Νατάσα Ράγιου: «Δεν το πιστεύω ότι θα στείλουμε τέτοιους στίχους στη Eurovision – Νομίζω ότι είμαστε σε έναν πολιτιστικό κατήφορο» (Video)

19.02.2026 12:05
ragiou-akylas-new

Την αντίθεσή της με το κομμάτι που πρόκειται να μας εκπροσωπήσει φέτος στη Eurovision εξέφρασε η Νατάσα Ράγιου η οποία αναφερόμενη στους στίχους του «Ferto», κάνει λόγο για έναν «πολιτιστικό κατήφορο».

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Breakfast@Star», η δημοσιογράφος εξήγησε ότι αν και τη συγκίνησε η στιγμή που η μητέρα του εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένη στον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού, δεν θεωρεί κατάλληλο το κομμάτι του για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

Πιο αναλυτικά, η Νατάσα Ράγιου ξεκαθάρισε ότι συγκινήθηκε από την προσωπική ιστορία του Akyla και τη σχέση με τη μητέρα του.

Τόνισε, δε, ότι δεν απορρίπτει τους νέους ήχους από θέση προκατάληψης, αλλά βάζει ως κριτήριο την αξία τους.

«Μου λένε ότι είμαι παλιομοδίτισσα που δεν μου αρέσει ο Akylas. Είμαι πολύ ανοιχτή στα καινούρια πράγματα, αρκεί να έχουν αξία. Συγκινήθηκα πολύ με τον Akyla και τη μαμά του και την προσωπική του ιστορία. Το τραγούδι αυτό τι δουλειά έχει να με εκπροσωπήσει εμένα στη Eurovision με αυτούς τους στίχους. Λυπάμαι πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο παιδί και μπράβο στη μανούλα του με συγκίνησε, να το χαίρεται. Μπορεί να πάμε καλά, να βγούμε πρώτοι και μακάρι για την Ελλάδα. Έπαθα σοκ με τους στίχους. Δεν το πιστεύω ότι θα στείλουμε τέτοιους στίχους στη Eurovision. Είναι ένα τραγούδι για τους νεαρούς που τo ακούνε στο κλαμπ και περνάνε καλά. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Γενικά νομίζω ότι είμαστε σε έναν πολιτιστικό κατήφορο» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

