ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 12:58
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

19.02.2026 10:46

Γιώργος Θεοφάνους: «Nτρέπομαι για τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά που ήρθαν να διαγωνιστούν σε talent show»

19.02.2026 10:46
theofanous-new

Μετανιωμένος για τον τρόπο με τον οποίο απευθυνόταν σε διαγωνιζόμενους των talent show στα οποία συμμετείχε ως κριτής δήλωσε ο Γιώργος Θεοφάνους, επισημαίνοντας ότι βλέποντας σήμερα τα σζχετικά αποσπάσματα, ντρέπεται.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Hello, ο μουσικοσυνθέτης και στιχουργός ρωτήθηκε για τη «γεύση» που του άφησε η συμμετοχή του σε τηλεοπτικά προγράμματα, υπογραμμίζοντας ότι η τηλεόραση τον επηρέασε τόσο αρνητικά όσο και θετικά.

«Με έχει αλλάξει πολύ η τηλεόραση. Με έχει επηρεάσει και αρνητικά, καθώς, πολλές φορές που βλέπω σε αναπαραγωγή τον εαυτό μου, ντρέπομαι για τον τρόπο και τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά που ήρθαν να διαγωνιστούν. Η τηλεόραση σε παρασύρει, σε ωθεί να φτάσεις στα άκρα, να πεις κάτι πιο έξυπνο, πιο υπερβολικό. Πέφτεις σε αυτή την παγίδα. Στην αρχή, τουλάχιστον, αυτό έπαθα», είπε αρχικά.

Παρόλα αυτά, η τηλεόραση τον ωφέλησε -επισημαίνει- καθώς εξοικειώθηκε με την έκθεση, με αποτέλεσμα να κάνει live εμφανίσεις ως πιανίστας. 

«Στην πορεία μου έκανε και καλό. Με έβγαλε από το καβούκι μου, θέλησα να βγω στο πιάνο, να παίζω live, κάτι το οποίο δεν συνήθιζα. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, τις μισές μέρες του χρόνου και ίσως παραπάνω κάνω εμφανίσεις και παίζω πιάνο με μια ομάδα μουσικών και τραγουδιστών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Η τηλεόραση με βοήθησε σε αυτό γιατί ο κόσμος με γνώρισε πιο καλά, όχι μόνο από τα τραγούδια μου αλλά και μένα, το πρόσωπο μου. Όχι την προσωπικότητα μου όμως, το ξεκαθαρίζω αυτό» είπε.

