LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 09:02

Μαίρη Βιδάλη: «Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου;» – Η ερώτηση που την ενόχλησε (Video)

19.02.2026 09:02
vidali-new

Τη Μαίρη Βιδάλη υποδέχτηκαν στο Στούντιο 4 η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, την Τετάρτη (18/2), με την ηθοποιό να εκφράζει, ωστόσο, την έντονη δυσαρέσκειά της με αφορμή μια ερώτηση που δέχθηκε.

«Μέχρι τώρα τα βήματα ήταν εύκολα γιατί, όταν συμβαίνει κάτι που ‘ναι πάρα πολύ δυσάρεστο, όταν τα άλλα φαίνονται εύκολα. Οπότε φαντάζομαι ότι στη ζωή σου, κάθε παράσταση και κάθε καινούργια δουλειά, τώρα το βήμα είναι πιο δύσκολο. Δεν είναι; Να κάνεις το βήμα και να ανέβεις πάνω στη σκηνή;» ρώτησε συγκεκριμένα η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, με τη Μαίρη Βιδάλη να κάνει σαφές -χωρίς να κρύβει τον εκνευρισμό της- ότι δεν προτίθεται να μιλήσει για την απώλεια του παιδιού της.

«Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου; Ας μη μιλήσουμε γι’ αυτό, σας παρακαλώ» είπε εμφανώς ενοχλημένη και πρόσθεσε:

«Μα η ερώτηση σας είναι… Στη σκηνή ανέβηκα όπως θα πήγαινε ένας γιατρός να χειρουργήσει, κάτι που μάλιστα είναι πολύ πιο επικίνδυνο για τον γιατρό γιατί παίζεται και η ζωή του άλλου. Ενώ για μένα το πολύ πολύ να έλεγαν και να λένε… “έχει όμως, ό,τι και να κάνει, μια θλίψη στα μάτια της”. Άρα χάνω από εκεί, το βλέπουν όμως και μάλλον θα το βλέπετε κι εσείς. Δεν είμαι γιατρός, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δεν είμαι δικαστής που πρέπει να ‘ναι πάρα πολύ καθαρό το μυαλό σου για να εκδικάσεις μια υπόθεση. Οπότε, όπως το κάνουν όλοι, το κάνω και γω. Παρότι το δικό μου επάγγελμα έχει αυτή την ευλογία, να είναι μαζί και ψυχοθεραπεία γιατί, όταν πατάς στη σκηνή, είσαι ένας άλλος και ξεφεύγεις».

Παρακολουθήστε από το 06:30′

