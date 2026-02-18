«Θα σε δείρουμε άσχημα, ηρέμησε»: O Λα Μπάφ ημίγυμνος, σέρνεται στον δρόμο στη Νέα Ορλεάνη (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ημίγμυνος έξω από το μπαρ όπου συνελήφθη χθες στη στη Νέα Ορλεάνη φαίνεται σε νέο βίντεο ηθοποιός Σάια Λα Μπάφ.
Ο ηθοποιός σέρνεται στην άσφαλτο και προσπαθεί να χτυπήσει ομάδα ανδρών που βρίσκεται από πάνω του και τον έχει ακινητοποιήσει.
Ένας από αυτούς τον χτυπά και του φωνάζει, «Θα σε δείρουμε άσχημα, αγόρι, ηρέμησε!». Ο ηθοποιός επιχειρεί ξανά να τους χτυπήσει, αλλά δύο άνδρες καταφέρνουν να τον ακινητοποιήσουν.
Σύμφωνα με μαρτυρίες ο Λα Μπάφ παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά, ενώ διασκέδαζε σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης.
Εργαζόμενος τον συνόδευσε έξω από την επιχείρηση για να μην κλιμακωθεί η κατάσταση. Μόλις βγήκαν έξω ο ηθοποιός του έριξε γροθιά. Στη συνέχεια επέστρεψε στο μπαρ, επιτέθηκε στον ίδιο εργαζόμενο και σε ένα άλλο άτομο.
