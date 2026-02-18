«Θα σε δείρουμε άσχημα, ηρέμησε»: O Λα Μπάφ ημίγυμνος, σέρνεται στον δρόμο στη Νέα Ορλεάνη (Video)

Ημίγμυνος έξω από το μπαρ όπου συνελήφθη χθες στη στη Νέα Ορλεάνη φαίνεται σε νέο βίντεο ηθοποιός Σάια Λα Μπάφ.

Ο ηθοποιός σέρνεται στην άσφαλτο και προσπαθεί να χτυπήσει ομάδα ανδρών που βρίσκεται από πάνω του και τον έχει ακινητοποιήσει.

EXCLUSIVE: Shia LaBeouf gets beat up in a Mardi Gras fight. https://t.co/Yd56zO4Gcc pic.twitter.com/j2TC8okzOR — TMZ (@TMZ) February 17, 2026

Ένας από αυτούς τον χτυπά και του φωνάζει, «Θα σε δείρουμε άσχημα, αγόρι, ηρέμησε!». Ο ηθοποιός επιχειρεί ξανά να τους χτυπήσει, αλλά δύο άνδρες καταφέρνουν να τον ακινητοποιήσουν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο Λα Μπάφ παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά, ενώ διασκέδαζε σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης.

Εργαζόμενος τον συνόδευσε έξω από την επιχείρηση για να μην κλιμακωθεί η κατάσταση. Μόλις βγήκαν έξω ο ηθοποιός του έριξε γροθιά. Στη συνέχεια επέστρεψε στο μπαρ, επιτέθηκε στον ίδιο εργαζόμενο και σε ένα άλλο άτομο.

