Σπύρος Μπιμπίλας: «Ένας έρωτας που είχα, με επηρέαζε και με βασάνιζε πολύ» (Video)

Για την προσωπική του ζωή μίλησε ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφερόμενος στην ισχυρή επίδραση που άσκησε στον ίδιο μια προηγούμενη σχέση του.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός τόνισε ότι του ασκούσε έντονη κριτική κυρίως στο θέμα του metoo, κάτι που ένιωθε ότι τον βασανίζει. Καθετί κακό, ωστόσο, το απομακρύνει και παίρνει τα ανάλογα μαθήματα, επισημαίνει.

«Η προσωπική μου ζωή έχει παίξει τεράστιο ρόλο στον χαρακτήρα μου και εν πολλοίς είναι άγνωστη στον πολύ κόσμο. Εκτός από την τελευταία περίοδο που ακούστηκαν κάποια πράγματα λόγω των δικών. Ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου ήταν αυτός που με σημάδεψε, που δεν υπάρχει πια αλλά είναι η έμπνευσή μου για ένα πράγμα που ετοιμάζω. Όταν έχεις ζήσει πολύ δυνατούς έρωτες, αυτοί μπορούν να σε κάνουν να είσαι πιο ευαίσθητος. Να ‘χεις βάλει κάποια όρια στη ζωή σου και να προχωράς για ένα καλύτερο μέλλον» ανέφερε αρχικά.

«Πολιτικά δεν με έχουν επηρεάσει ποτέ οι έρωτες, όχι. Όμως ένας έρωτας, που είχα, με επηρέαζε πάρα πολύ στο θέμα του metoo. Με επηρέαζε και με βασάνιζε πολύ. Γιατί υπήρξε ένας άνθρωπος που τον αγαπούσα πάρα πολύ και με κριτίκαρε πάρα πολύ άσχημα πάνω στο θέμα του metoo γιατί είχε άλλη άποψη. Τελοσπάντων, δεν πειράζει. Αυτά που γίνονται και τα παίρνει ο χρόνος. Τα κακά πράγματα πρέπει να τα παίρνει ο χρόνος και να χάνονται, αλλά να παραμένουν μέσα στην ψυχή μας για μαθήματα» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Μαίρη Βιδάλη: «Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου;» – Η ερώτηση που την ενόχλησε (Video)

«Θα σε δείρουμε άσχημα, ηρέμησε»: O Λα Μπάφ ημίγυμνος, σέρνεται στον δρόμο στη Νέα Ορλεάνη (Video)

Εντατικές προετοιμασίες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ – Φωτογραφίες από τα πρώτα σκηνικά