ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 10:47
19.02.2026 09:50

Πάρις Χίλτον: Γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της… ημίγυμνη! (Photos)

19.02.2026 09:50
Τα 45 της χρόνια έκλεισε η Πάρις Χίλτον με τη πλούσια κληρονόμο να γιορτάζει τα γενέθλιά της με άκρως αποκαλυπτικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram στις οποίες ποζάρει ημίγυμνη, καλύπτοντας τα… απαραίτητα με ροζ πούπουλα σε ένα ροζ φόντο.

«Χρόνια πολλά, όμορφη μου κοπέλα!! Σ’ αγαπώ» σχολίασε η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε. «OMG» σχολίασε από την πλευρά της η Μπρουκς Νάντερ, το κορίτσι εξωφύλλου του Sports Illustrated.

LIFESTYLE

Γιώργος Θεοφάνους: «Nτρέπομαι για τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά που ήρθαν να διαγωνιστούν σε talent show»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νέα γεωπολιτική της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ο «πόλεμος» των υποδομών και η στρατηγική «απόβαση» της Ελλάδας στο Νέο Δελχί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μ. Κράτσιο στην Ινδία: Συζήτηση για προοπτικές συνεργασίας με τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας 

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι U2 επιστρέφουν με το «Days of Ash»: Έξι τραγούδια για την πολιτική ένταση στις ΗΠΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι πέντε μάρκες με τις περισσότερες πωλήσεις συνολικά στην Ελλάδα

ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Aνοίγει ο δρόμος για την απόκτηση των φωτογραφιών - «Στο μάτι του κυκλώνα» ο έμπορος

