Πάρις Χίλτον: Γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της… ημίγυμνη! (Photos)

Τα 45 της χρόνια έκλεισε η Πάρις Χίλτον με τη πλούσια κληρονόμο να γιορτάζει τα γενέθλιά της με άκρως αποκαλυπτικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram στις οποίες ποζάρει ημίγυμνη, καλύπτοντας τα… απαραίτητα με ροζ πούπουλα σε ένα ροζ φόντο.

«Χρόνια πολλά, όμορφη μου κοπέλα!! Σ’ αγαπώ» σχολίασε η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε. «OMG» σχολίασε από την πλευρά της η Μπρουκς Νάντερ, το κορίτσι εξωφύλλου του Sports Illustrated.

