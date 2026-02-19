Σάκης Ρουβάς: Ανέβασε στη σκηνή τη Ζέτα Μακρυπούλια και τραγούδησαν μαζί (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια ξεχωριστή στιγμή χάρισαν Σάκης Ρουβάς και Ζέτα Μακρυπούλια κατά τη διάρκεια της κοπής της πίτας του ΑΝΤ1 όταν ο τραγουδιστής ανέβσε στη σκηνή την παρουσιάστρια.
«Εγώ έφευγα παιδιά τώρα, ε;» είπε με χιούμορ η παρουσιάστρια, με τον Σάκη Ρουβά να απαντά: «Τώρα; Στο καλύτερο θα φύγεις;».
Μετά από έναν απολαυστικό διάλογο, οι δυο τους τραγούδησαν μαζί το «Ξανά» και αποχαιρετίστηξαν με μια αγκαλιά.
«Κάποιες σχέσεις παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο!» έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια στην ανάρτηση του βίντεο στο Instagram.
Διαβάστε επίσης:
Γιώργος Θεοφάνους: «Nτρέπομαι για τη γλώσσα που χρησιμοποίησα στα παιδιά που ήρθαν να διαγωνιστούν σε talent show»
Πάρις Χίλτον: Γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της… ημίγυμνη! (Photos)
Σπύρος Μπιμπίλας: «Ένας έρωτας που είχα, με επηρέαζε και με βασάνιζε πολύ» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.