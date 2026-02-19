search
Σάκης Ρουβάς: Ανέβασε στη σκηνή τη Ζέτα Μακρυπούλια και τραγούδησαν μαζί (Video)

19.02.2026 11:15
Μια ξεχωριστή στιγμή χάρισαν Σάκης Ρουβάς και Ζέτα Μακρυπούλια κατά τη διάρκεια της κοπής της πίτας του ΑΝΤ1 όταν ο τραγουδιστής ανέβσε στη σκηνή την παρουσιάστρια.

«Εγώ έφευγα παιδιά τώρα, ε;» είπε με χιούμορ η παρουσιάστρια, με τον Σάκη Ρουβά να απαντά: «Τώρα; Στο καλύτερο θα φύγεις;».

Μετά από έναν απολαυστικό διάλογο, οι δυο τους τραγούδησαν μαζί το «Ξανά» και αποχαιρετίστηξαν με μια αγκαλιά.

«Κάποιες σχέσεις παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο!» έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια στην ανάρτηση του βίντεο στο Instagram.

