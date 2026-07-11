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Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

11.07.2026 07:26

Podcast – Ελένη Καρακάση: «Αν δεν γίνει τελικά η αναδοχή του παιδιού, το ταξίδι αυτό άξιζε τον κόπο»

11.07.2026 07:26
PODCAST KARAKASI SITE 11.07

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Το καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά ανοίγει τις πόρτες του και μας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης με τη σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις», της Coline Serreau, σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου. Σε ρόλο-έκπληξη η Ελένη Καρακάση, που, με αυτήν την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Εξήγησε ότι στην παράσταση αυτή βλέπουμε τι συμβαίνει όταν τρεις ορκισμένοι εργένηδες βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με… ένα γλυκύτατο μωρό. Ένα καλάθι στην πόρτα και ένα σημείωμα αρκούν για να ανατρέψουν τη ζωή τους από τη μια στιγμή στην άλλη! Ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης μπλέκονται σε μια καταιγιστική καθημερινότητα γεμάτη ευθύνες, ανατροπές και απρόβλεπτα ξεκαρδιστικές καταστάσεις, ανακαλύπτοντας –μέσα από το χάος– τη δύναμη της φροντίδας, της αγάπης και της πατρότητας. Μαζί τους οι Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου και Μαριλένα Λιακοπούλου. Με φρέσκια σκηνοθετική ματιά, γρήγορο ρυθμό και αστείρευτο χιούμορ, το «Ένα μωρό για τρεις» υπόσχεται να γίνει η απόλυτη καλοκαιρινή θεατρική εμπειρία του φετινού καλοκαιριού.

Μια δροσερή, ανατρεπτική κωμωδία που θα φωτίσει τις καλοκαιρινές νύχτες και θα χαρίσει άφθονο γέλιο στο κοινό και, όπως η ίδια τονίζει, το θέατρο είναι ψυχοθεραπεία τόσο για το κοινό όσο και για τους ηθοποιούς.

Η Ελένη Καρακάση μίλησε εκτενώς και για την προσπάθεια που κάνει μαζί με τον σύντροφό της να γίνουν η ανάδοχη οικογένεια ενός παιδιού. Ανέφερε τις δυσκολίες της αναδοχής, που δεν είναι πλέον γραφειοκρατικές, αλλά περιμένουν την απόφαση του παιδιού. Τέλος, εξήγησε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της αναδοχής και της υιοθεσίας ενός παιδιού.

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