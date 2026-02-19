search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 21:02
19.02.2026 17:46

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι αγαπάει και το… δείχνει – Δείτε την να ποζάρει με τον Ρομέν Γαβρά στο Instagram

19.02.2026 17:46
Στιγμιότυπα από την κοινή της ζωή με τον αγαπημένο της Ρομέν Γαβρά πόσταρε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στο Instagram, προκαλώντας ντελίριο στους θαυμαστές της.

Η σχέση της Έμιλι Ραταϊκόφσκι και του Ρομέν Γαβράς, έγινε γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές σε δρόμους της Νέας Υόρκης, ενώ την περίοδο των Χριστουγέννων ταξίδεψαν στην Ελλάδα.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram η Ραταϊκόφσκι απαθανατίζεται στο πλευρό του συντρόφου της, με την ίδια να βγάζει τη γλώσσα της με παιχνιδιάρικη διάθεση.

Σε μία άλλη, εκείνη έχει την πλάτη της στραμμένη στον φωτογραφικό φακό και ο Γαβράς την ακουμπά στο συγκεκριμένο σημείο και στο πρόσωπο.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Ο 44χρονος Ρομέν Γαβράς είναι ο γιος του παγκοσμίου φήμης Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά και ασχολείται και αυτός με τη σκηνοθεσία, ακολουθώντας τα βήματα του διάσημου πατέρα του.

