ΚΟΣΜΟΣ

19.02.2026 18:54

Ποιες χώρες θα στείλουν δυνάμεις στη Γάζα: «Ενδιαφέρον» και από Τουρκία – 20.000 στρατιώτες και 12.000 αστυνομικοί στον θύλακα

19.02.2026 18:54
Η Ινδονησία, το Μαρόκο, η Αλβανία, το Κόσοβο και το Καζακστάν έχουν δεσμευτεί να αποστείλουν στρατεύματα και αστυνομικές δυνάμεις στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), η οποία έχει ως αποστολή την ασφάλεια της μεταπολεμικής Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Αίγυπτος και η Ιορδανία παρέχουν πολύ σημαντική βοήθεια, στρατεύματα, εκπαίδευση και υποστήριξη για τη δημιουργία μιας αξιόπιστης παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης. 

Χώρες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, έχουν τονίσει ότι επιθυμούν τα στρατεύματά τους να αναλάβουν πιο περιορισμένες ειρηνευτικές αποστολές, όπως η φύλαξη συνόρων και η διασφάλιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, και όχι επιχειρήσεις επιβολής της τάξης που θα μπορούσαν να απαιτήσουν την αντιμετώπιση της Χαμάς και άλλων ένοπλων ομάδων με στόχο τον αφοπλισμό τους. Μεταξύ αυτών των χωρών προστίθεται και η Τουρκία, σύμφωνα με τοποθέτηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών.

Παράλληλα, περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν υποβάλει αίτηση για να ενταχθούν σε μια νέα μεταβατική παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, δήλωσε ο ύπατος εκπρόσωπος για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ.

Η παλαιστινιακή Επιτροπή, που ιδρύθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ, για να αναλάβει την πολιτική διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, άρχισε ήδη να δέχεται αιτήσεις για τη συγκρότηση της αστυνομικής δύναμης στον θύλακα.

Η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας ανέφερε σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ ότι η διαδικασία στρατολόγησης «είναι ανοιχτή» σε άνδρες και γυναίκες που διαθέτουν τα προσόντα και επιθυμούν να υπηρετήσουν στην αστυνομική δύναμη. Ο υπερσύνδεσμος που συνόδευε την ανακοίνωση οδηγούσε σε έναν ιστότοπο όπου οι υποψήφιοι μπορούσαν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αρκεί να είναι κάτοικοι της Γάζας, ηλικίας 18-35 ετών, να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Ο Αμερικανός απόστρατος στρατηγός, Τζάσπερ Τζέφερες, από την πλευρά του, αποκάλυψε ότι ο αριθμός των ένστολων στη Δύναμη Σταθεροποίησης της Γάζας θα είναι 32.000. Συγκεκριμένα, 12.000 θα είναι οι αστυνομικοί και 20.000 οι στρατιώτες. «Με αυτά τα πρώτα βήματα, συμβάλλουμε στην παροχή της ασφάλειας που χρειάζεται η Γάζα για ένα μέλλον ευημερίας και διαρκούς ειρήνης», δήλωσε.

Αποκάλυψε ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) θα ξεκινήσει με ανάπτυξη στη νότια Γάζα, στη Ράφα, όπου θα εκπαιδεύσει την αστυνομία και στη συνέχεια θα επεκταθεί τομέα προς τομέα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο με τους 32.000 ένστολους είναι μακροπρόθεσμο και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους σε βάθος χρόνου.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι είναι πρόθυμος να στηρίξει τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης για τη Γάζα με την αποστολή στρατιωτικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων και ιατρικών μονάδων. Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα συνεισφέρει 8.000 ή και περισσότερους στρατιώτες και το Μαρόκο επίσης επιβεβαίωσε τη στήριξη με στρατιώτες και αξιωματικούς. 

10.000 αστυνομικούς της θέλει η Χαμάς στη νέα διοίκηση

Το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς επιδίωκε να εντάξει τους 10.000 αστυνομικούς της στη νέα διοίκηση. Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο σχεδόν της μισής Λωρίδας, μετά την συμφωνία εκεχειρίας του περασμένου Οκτωβρίου. Το υπόλοιπο είναι υπό την κατοχή του Ισραήλ.

Η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κάποια από τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ προκειμένου να προωθήσουν το ειρηνευτικό σχέδιό τους στον θύλακα. Το σχέδιο των 20 σημείων, που έχει περάσει στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του, απαιτεί την παράδοση της διακυβέρνησης της Γάζας στην NCAG, κάτι που σημαίνει ότι θα αποκλειστεί η Χαμάς.

Στην ανακοίνωσή της η NCAG αναφέρει ότι σέβεται «την αφοσίωση των αστυνομικών που συνέχισαν να υπηρετούν τον λαό εν μέσω των βομβαρδισμών, του εκτοπισμού και των εξαιρετικά δύσκολων καταστάσεων». Δεν διευκρίνισε ωστόσο αν στη μελλοντική αστυνομία θα περιλαμβάνονται και μέλη της σημερινής αστυνομικής δύναμης.

Προηγουμένως, ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χάζεμ Κάσεμ είχε δηλώσει στο πρακτορείο ότι η οργάνωση είναι προετοιμασμένη να παραδώσει αμέσως τη διακυβέρνηση στη 15μελή NCAG και τον πρόεδρό της, τον Άλι Σάαθ.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 20:56
