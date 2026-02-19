search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 21:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 18:30

Σοκ στην Ισπανία: Νεκρός 47χρονος μετά από χρήση taser από την αστυνομία

19.02.2026 18:30
astynomia ispania – new

Ένας 47χρονος άνδρας πέθανε στην πόλη Πάλμα στην Ισπανία μετά από χρήση συσκευής ηλεκτροσόκ (taser) κατά τη διάρκεια επέμβασης της Εθνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες όλα ξεκίνησαν στις 04:15 το πρωί, όταν οι αστυνομικοί έλαβαν μια κλήση έκτακτης ανάγκης που τους ειδοποίησε για την παρουσία ενός διαταραγμένου άνδρα σε ένα σπίτι, όπου φώναζε και έσπαγε αντικείμενα, όπως μετέδωσε το RTVΕ.

Η Εθνική Αστυνομία με τη σειρά της ανέφερε ότι, κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί βρήκαν τον άνδρα σε κατάσταση αμόκ. Σύμφωνα με την εκδοχή της αστυνομίας, ο άνδρας δεν ανταποκρινόταν στις υποδείξεις των αστυνομικών και τότε ένας από αυτούς χρησιμοποίησε την ηλεκτρική συσκευή (taser) για να τον ακινητοποιήσει.



Μετά την επέμβαση, ο άνδρας υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή με τους αστυνομικούς να ξεκινούν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ενώ ταυτόχρονα ζήτησαν τη συνδρομή των υγειονομικών, οι οποίες συνέχισαν την ανάνηψη, αν και τελικά δεν κατάφεραν να σώσουν τη ζωή του άνδρα.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν σε διάφορα πρακτορεία και τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τα παιδιά του άνδρα είχαν προηγουμένως καταφύγει στο σπίτι ενός γείτονα λόγω της κατάστασης στο σπίτι.

Η Ομάδα Ανθρωποκτονιών της Εθνικής Αστυνομίας, μαζί με πράκτορες της Επιστημονικής Αστυνομίας, έχουν αναλάβει την έρευνα για να διευκρινίσουν τι συνέβη. Η νεκροψία θα προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Διαβάστε επίσης:

Απειλές Νετανιάχου σε Ιράν: Θα αντιμετωπίσει απάντηση που δεν μπορεί να φανταστεί αν μας επιτεθεί 

Συμβούλιο Ειρήνης: Τελεσίγραφο 10 ημερών στο Ιράν από Τραμπ – Επτά δισ. από 9 χώρες για τη Γάζα

Υπόθεση Επστάιν: Πώς συνέλαβαν τον Άντριου – Οι κατηγορίες και το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parnassos
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Παρνασσό: Αγνοούνται δύο ορειβάτες

ekloges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Πάνω από τους μισούς λένε ότι περνούσαν καλύτερα το 2019 – Άλμα «γκρίζας ζώνης» και παράδοξα σε πρόθεση-εκτίμηση ψήφου

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: O Τζιωρτζιώτης γνώριζε αλλά δεν έκανε το παραμικρό – H πρόταση που είχε καταθέσει εταιρεία για το δίκτυο υγραερίου, για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές

kairos_vroxi_0502_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προ των πυλών η διέλευση ψυχρού μετώπου με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλάζι και σκόνη – Οι χάρτες του meteo για την Παρασκευή

paok-thelta-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Live η μάχη του Europa League στην Τούμπα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

MixCollage-18-Feb-2026-10-59-PM-8283
ΚΑΛΧΑΣ

Τα ιστορικά ντοκουμέντα ενώνουν, οι τελικές αποφάσεις του Τσίπρα, η πρεμιέρα του Μητσοτάκη, η πληγή της Χατζηδάκη και η τύχη της Aegean

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 21:08
parnassos
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Παρνασσό: Αγνοούνται δύο ορειβάτες

ekloges
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Πάνω από τους μισούς λένε ότι περνούσαν καλύτερα το 2019 – Άλμα «γκρίζας ζώνης» και παράδοξα σε πρόθεση-εκτίμηση ψήφου

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: O Τζιωρτζιώτης γνώριζε αλλά δεν έκανε το παραμικρό – H πρόταση που είχε καταθέσει εταιρεία για το δίκτυο υγραερίου, για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές

1 / 3