Μαρία Μενούνος: Το ταξίδι στην Ελλάδα, η λαμπερή βραδιά και οι ξεχωριστές παρουσίες (Photos)

Στην Ελλάδα βρέθηκε η Μαρία Μενούνος με αφορμή τα 50ά γενέθλια του κουμπάρου της, Λέοντα Πατίτσα.

Με μια ανάρτησή της στο Instagram, η παρουσιάστρια έκανε γνωστό το ταξίδι της στη χώρα μας, ενώ μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά που διοργανώθηκε με ιδιαίτερη φροντίδα τόσο από τον Λέοντα Πατίτσα όσο και από τη σύζυγό του, Μαριέττα Χρουσαλά.

Η λαμπερή βραδιά και οι καλεσμένοι

H βραδιά συγκέντρωσε φίλους της τόσο από τον επιχειρηματικό, όσο από τον κοινωνικό και καλλιτεχνικό χώρο. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η σχεδιάστρια Celia Kritharioti, η Καλομοίρα, η Βίκυ Καγιά, η Μαρίνα Βερνίκου, ενώ το «παρών» έδωσε και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο Έρικ Ντέιν – Ο «McSteamy» του Grey’s Anatomy έχασε τη μάχη με τη νόσο ALS

Ποιες χώρες θα στείλουν δυνάμεις στη Γάζα: «Ενδιαφέρον» και από Τουρκία – 20.000 στρατιώτες και 12.000 αστυνομικοί στον θύλακα

Ελεύθερος ο Άντριου δώδεκα ώρες μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση Επστάιν: Η «πτώση», οι κατηγορίες και οι αντιδράσεις – Όλο το χρονικό