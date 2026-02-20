Μαρία Μενούνος: Το ταξίδι στην Ελλάδα, η λαμπερή βραδιά και οι ξεχωριστές παρουσίες (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην Ελλάδα βρέθηκε η Μαρία Μενούνος με αφορμή τα 50ά γενέθλια του κουμπάρου της, Λέοντα Πατίτσα.
Με μια ανάρτησή της στο Instagram, η παρουσιάστρια έκανε γνωστό το ταξίδι της στη χώρα μας, ενώ μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά που διοργανώθηκε με ιδιαίτερη φροντίδα τόσο από τον Λέοντα Πατίτσα όσο και από τη σύζυγό του, Μαριέττα Χρουσαλά.
H βραδιά συγκέντρωσε φίλους της τόσο από τον επιχειρηματικό, όσο από τον κοινωνικό και καλλιτεχνικό χώρο. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η σχεδιάστρια Celia Kritharioti, η Καλομοίρα, η Βίκυ Καγιά, η Μαρίνα Βερνίκου, ενώ το «παρών» έδωσε και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
