Ελεύθερος ο Άντριου δώδεκα ώρες μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση Επστάιν: Η «πτώση», οι κατηγορίες και οι αντιδράσεις – Όλο το χρονικό

Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην πρίγκιπας Άντριου λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Σε εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο έκπτωτος πρίγκιπας καταγράφεται σε αυτοκίνητο και συνοδεύεται από αστυνομικούς, με το βλέμμα του να μαρτυρά το σοκ που έχει υποστεί.

Στο σχετικό στιγμιότυπο, ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου εμφανίζεται «βυθισμένος» στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που τον μεταφέρει, πιθανότατα για να αποφύγει τις κάμερες και τους φωτογράφους.

🚨 BREAKING: Andrew Mountbatten-Windsor has been pictured leaving Aylsham police station pic.twitter.com/PiqS5Z3nEn — Politics UK (@PolitlcsUK) February 19, 2026

Ο πρώην πρίγκιπας, που συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, 19/2, ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, παρέμεινε υπό κράτηση για 12 περίπου ώρες.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας κατηγορείται ότι από το 2001 ως το 2011, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή ευαίσθητες πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το τι θα ακολουθήσει.

Το χρονικό της σύλληψης

Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα έγινε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του. Στις 8 το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα), περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικούς με πολιτική περιβολή εθεάθησαν στη Φάρμα Γουντ του κτήματος Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας, ζητώντας από τον αδελφό του βασιλιά να τους ακολουθήσει στο τμήμα.

Σημειώνεται ότι ο Άντριου είχε μετακομίσει στο Σάντριγχαμ στις αρχές του μήνα μετά τον «ταπεινωτικό εξοστρακισμό» του, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει τα βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης, από το κάστρο του Γουίνδσορ, εξαιτίας της συνεχιζόμενης πίεσης που δεχόταν η βασιλική οικογένεια για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις της σχέσης του Άντριου με τον Επστάιν.

Με ανακοίνωσή της η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι, στο πλαίσιο της έρευνας, συνέλαβε έναν άνδρα γύρω στα 60 στο Νόρφολκ με την υποψία παράβασης καθήκοντος, πραγματοποιώντας παράλληλες έρευνες και σε άλλες διευθύνσεις.

Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται από την αστυνομία πως «δεν θα ανακοινώσει το όνομα του συλληφθέντος», καθώς αυτό ορίζει η βρετανική νομοθεσία για την σύλληψη υπόπτων σε πρώιμο στάδιο, ενώ ζητάει από τα Μέσα Ενημέρωσης να λάβουν υπόψη ότι «η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη», και συνεπώς θα «πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση».

Footage showed what appeared to be police officers arriving to Wood Farm on the Sandringham estate in several unmarked vehicles the day of Andrew Mountbatten-Windsor's arrest.



Read more: https://t.co/TJW5wVCxi8 pic.twitter.com/jdCrKKdEUD February 19, 2026

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που προκάλεσαν σάλο, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, σε συνέντευξή του στο BBC, δήλωσε πως «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν κατέθεσε μια πεντασέλιδη επιστολή στις βρετανικές Αρχές με νέα στοιχεία και πρόσθετες πληροφορίες από τα αρχεία του Επστάιν, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης

Μετά τη σύλληψή του, ο Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουίνδσορ τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση. Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, μπορούσε να παραμείνει κρατούμενος έως 24 ώρες χωρίς απαγγελία κατηγορίας, με δυνατότητα παράτασης της κράτησής του έως 96 ώρες κατόπιν δικαστικής έγκρισης. Ωστόσο οι Αρχές αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο, 12 ώρες μετά τη σύλληψή του.

Σημειώνεται ότι το αδίκημα της «κακοδιοίκησης σε δημόσιο αξίωμα» συγκαταλέγεται στα βαρύτερα του βρετανικού Δικαίου και μπορεί να επιφέρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Για την καταδίκη απαιτείται να αποδειχθεί ότι ο δημόσιος λειτουργός, ενεργώντας υπό την επίσημη ιδιότητά του, παρέβη εκ προθέσεως τα καθήκοντά του ή έπληξε σοβαρά την εμπιστοσύνη του κοινού.

Η εισαγγελία θα πρέπει να παρουσιάσει ισχυρά και πειστικά αποδεικτικά στοιχεία για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα. Αν τελικά του ασκηθεί δίωξη, η υπόθεση θα εκδικαστεί από ανώτερο ποινικό δικαστήριο (Crown Court), το οποίο είναι αρμόδιο για τα πιο σοβαρά αδικήματα.

Η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου

Μετά τη σύλληψη του αδελφού του, ο βασιλιάς Κάρολος, που εδώ και καιρό έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συνδράμει στις έρευνες της αστυνομίας, εξέφρασε σε ανακοίνωσή του τη «βαθιά του ανησυχία», σημειώνοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και τονίζοντας, παράλληλα, πως «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις».

Ο Βρετανός μονάρχης επισήμανε, επίσης, ότι «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και ότι αναμένει η διαδικασία να διεξαχθεί «με πληρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου». Υπογράμμισε δε ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία άλλη δήλωση επί του θέματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Από «αγαπημένο παιδί» της βασίλισσας Ελισάβετ, στη σύλληψη

Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, «το αγαπημένο παιδί» της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ όπως αρέσκεται ο βρετανικός Τύπος να τον αποκαλεί, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής εξαιτίας της στενής σχέσης που είχε με τον Τζέφρι Επστάιν.

Το 2008 ο Επστάιν καταδικάστηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονταν με νεαρές ανήλικες κοπέλες. Μετά την αποφυλάκιση εξακολούθησε να διατηρεί επαφές με πρόσωπα υψηλού προφίλ, ανάμεσά τους και ο τότε πρίγκιπας Άντριου.

Το 2010 ο τελευταίος τον επισκέφθηκε στη Νέα Υόρκη, γεγονός που επικρίθηκε έντονα από τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης.

Το 2015 η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατηγόρισε δημόσια τον Άντριου ότι από το 2001, όταν ακόμη ήταν ανήλικη, την κακοποίησε σεξουαλικά σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, και στο ιδιωτικό νησί του Επστάιν).

Το 2019 ο Επστάιν συνελήφθη ξανά με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση γυναικών. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης. Η επίσημη αιτία του θανάτου είναι αυτοκτονία.

Το 2021 η Τζιούφρε κατέθεσε αστική αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά του πρίγκιπα Άντριου, ενώ τον Ιανουάριο του 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ αφαίρεσε τους στρατιωτικούς τίτλους και τα βασιλικά προνόμια από τον Άντριου.

Ένα μήνα αργότερα Άντριου και Τζιούφρε κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και έτσι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έφτασε ποτέ στα δικαστήρια.

Τον Απρίλιο του 2025 η Τζιούφρε έβαλε τέλος στη ζωή της στη φάρμα που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Αυστραλία.

Πανηγυρισμοί στη Βρετανία για τη σύλληψη του Άντριου

Στους δρόμους του Λονδίνου, Βρετανοί δεν έκρυψαν την ικανοποίησή τους για τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουίνδσορ, βλέποντας σε αυτή ένα «ισχυρό μήνυμα», ότι ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου και η βασιλική οικογένεια δεν είναι υπεράνω του νόμου.

«Είμαι χαρούμενη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο χαμογελώντας η Έμμα Κάρτερ, δικηγόρος στο επάγγελμα. «Ειλικρινά, θα έπρεπε να τον είχαν συλλάβει εδώ και πολύ καιρό», συνέχισε η 55χρονη, μιλώντας από το Σίτι του Λονδίνου. Η σύλληψή του στέλνει «ένα ισχυρό μήνυμα. Του αξίζει!», πρόσθεσε.

Για την ίδια, ο πρώην πρίγκιπας «κρυβόταν για χρόνια πίσω από τα προνόμιά του και τη δημοτικότητα της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄», η οποία πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η Μάγκι Γέο, μια 59χρονη συνταξιούχος, υποδέχτηκε επίσης την είδηση ​με ένα πλατύ χαμόγελο. «Νόμιζα ότι κανείς δεν αγγίζει τη βασιλική οικογένεια», είπε. «Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι υπεράνω του νόμου. Τουλάχιστον η βρετανική δικαιοσύνη λειτουργεί».

Η Τζένιφερ Τίσο, μια 39χρονη αναλύτρια δεδομένων, εξέφρασε τη χαρά της που μετά τις συλλήψεις «ροκ σταρ και σούπερ σταρ, τώρα αυτές φτάνουν σε υψηλότερα κλιμάκια, όπως η βασιλική οικογένεια».

«Στοιχημάτιζαν» στην ατιμωρησία οι Βρετανοί

Σημειώνεται ότι πολλοί Βρετανοί φάνηκαν προ ολίγων ημερών να «στοιχηματίζουν» στην ατιμωρησία της βασιλικής οικογένειας: Μια δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των Βρετανών (62%) θεωρούσαν «απίθανο» να απαγγελθούν κατηγορίες κατά του Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουίνδσορ.

Η ικανοποίηση, που ήταν πρόδηλη στους δρόμους του Λονδίνου μετά την ανακοίνωση της σύλληψης του Άντριου, καταδεικνύει, επίσης, την υψηλή αντιδημοτικότητα γύρω από τον αδελφό του βασιλιά, για το σκάνδαλο των σχέσεών του με τον Επστάιν.

