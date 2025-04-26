Αυτοκτόνησε η 41χρονη Βιρτζίνια Τζουφρέ – Είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία είχε κατηγορήσει τον αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν και τον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας (σ.σ. αδελφό του βασιλιά Καρόλου Γ’) για σεξουαλική κακοποίηση, αυτοκτόνησε στο σπίτι της στην Αυστραλία, ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά της.

«Ανακοινώνουμε συντετριμμένοι ότι η Βιρτζίνια πέθανε χθες το βράδυ στο αγρόκτημά της στη Δυτική Αυστραλία. Αυτοκτόνησε αφού ήταν θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και σωματεμπορίας για μια ζωή», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Τον Αύγουστο του 2021, η Βιρτζίνια Τζουφρέ μήνυσε τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση όταν εκείνη ήταν 17 ετών και είχε πέσει στα δίχτυα του κυκλώματος του Έπστιν.

Ο δούκας της Υόρκης είχε διαψεύσει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο κύκλωμα του Έπστιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019 εν αναμονή της δίκης του για σωματεμπορία ανηλίκων.

Τον Μάρτιο του 2022, ο πρίγκιπας Άντριου και η Τζουφρέ κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

