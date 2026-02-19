Reuters: Πώς η Κίνα σχεδιάζει να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο εμπόριο ακόμη και μετά τον Τραμπ

Η Κίνα βλέπει… άνοιγμα για να μετατρέψει τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς όφελός της, αναδιαμορφώνοντας το παγκόσμιο εμπόριο με τρόπους που θα προστατεύσουν την οικονομία της, ύψους 19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, από την πίεση των ΗΠΑ στο μακρινό μέλλον, γράφει το πρακτορείο Reuters σε ανάλυσή του για τον… Κινέζο γίγαντα.

Το Πεκίνο εκμεταλλεύεται την αβεβαιότητα που δημιούργησε ο Τραμπ για να προσπαθήσει να συνδέσει την τεράστια βιομηχανική βάση της Κίνας με τα μεγαλύτερα οικονομικά μπλοκ του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών του Κόλπου και μιας εμπορικής συμφωνίας του Ειρηνικού, σύμφωνα με έρευνα του Reuters. Η προσπάθεια περιλαμβάνει την επιτάχυνση των προσπαθειών για την επίτευξη περίπου 20 εμπορικών συμφωνιών συνολικά, οι οποίες χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να ολοκληρωθούν, παρά τις εκτεταμένες ανησυχίες για την υπερπαραγωγή της Κίνας, την άνιση πρόσβαση στην αγορά και την ασθενή εγχώρια ζήτηση.

Μια ανασκόπηση του Reuters σε 100 άρθρα στην κινεζική γλώσσα από κρατικά υποστηριζόμενους ακαδημαϊκούς του εμπορίου που έχουν γραφτεί από το 2017 αποκαλύπτει μια συστηματική προσπάθεια από τους συμβούλους πολιτικής της Κίνας να αναδιαμορφώσουν την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και να εξουδετερώσουν τη στρατηγική περιορισμού της Ουάσιγκτον.

Η Κίνα θέτει τώρα σε εφαρμογή αυτό το σχέδιο. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Καναδά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ στο Πεκίνο τον Ιανουάριο — η οποία μειώνει τους δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα — ήταν η πρώτη από πολλές που στόχευαν στην εξάλειψη της αμερικανικής επιρροής, σύμφωνα με συνεντεύξεις με 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένων Κινέζων αξιωματούχων και εμπορικών διπλωματών.

«Μην διακόπτετε τον αντίπαλό σας όταν κάνει λάθος», δήλωσε ένας Κινέζος αξιωματούχος για την ανατρεπτική εμπορική ατζέντα του Τραμπ.

Η ανασκόπηση, η οποία βασίζεται σε πάνω από 2.000 έγγραφα εμπορικής στρατηγικής που έχουν εγκριθεί από την Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών (CASS) και το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, τα οποία συμβουλεύουν κορυφαίους ηγέτες, δείχνει ότι οι πολιτικοί αναλυτές αποδέχονται ευρέως ότι η επώδυνη διαρθρωτική αλλαγή είναι ένα τίμημα που αξίζει να πληρωθεί για τη μακροπρόθεσμη κυριαρχία της Κίνας στο παγκόσμιο εμπόριο. Το περιεχόμενο των εγγράφων αναφέρεται εδώ για πρώτη φορά.

Εάν είναι επιτυχής, το Πεκίνο θα μπορούσε να ανατρέψει περισσότερο από μια δεκαετία εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ τοποθετώντας τον εαυτό του στην καρδιά μιας νέας, πολυμερούς τάξης που διαμορφώνεται από την Κίνα, δήλωσαν δύο Δυτικοί διπλωμάτες.

«Οι Κινέζοι έχουν μια χρυσή ευκαιρία τώρα», δήλωσε η Alicia Garcia Herrero, ανώτερη συνεργάτιδα στο think tank Bruegel.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τη στρατηγική του Πεκίνου.

Ερωτηθείς για την προσέγγιση της Κίνας, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι χώρες με μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα επιδιώκουν να διατηρήσουν την παγκοσμιοποίηση.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ διορθώνει τα προβλήματα που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ άλλες χώρες προσπαθούν να την εντείνουν καθώς η ελεύθερη πρόσβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες στην αγορά καταργείται», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι Κινέζοι δημιουργούν μπλοκ συμμαχιών

Η μετατόπιση στον τόνο της Κίνας αντανακλά τους υπολογισμούς της. Πριν από ένα χρόνο, το Πεκίνο επικαλούνταν τον Μάο Τσε Τουνγκ και την ικανότητά του να αποκρούσει τη Δύση στον πόλεμο της Κορέας με πολεμική προπαγάνδα.

Τώρα, καθώς η Κίνα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Τραμπ τον Απρίλιο, οι διπλωμάτες της περιοδεύουν σε όλο τον κόσμο προτρέποντας τους εμπορικούς εταίρους να συμμετάσχουν στην υπεράσπιση της πολυμέρειας και του ανοιχτού εμπορίου.

Τον Ιανουάριο, η Κίνα έστειλε τον κορυφαίο διπλωμάτη της στο μικροσκοπικό Λεσότο – το οποίο ο Τραμπ αρχικά επέβαλε δασμό 50% – για να δεσμευτεί για αναπτυξιακή συνεργασία. Το Σάββατο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Κίνα θα εφαρμόσει μηδενικούς δασμούς στις εισαγωγές από 53 αφρικανικές χώρες. Εν τω μεταξύ, η Κίνα προωθεί τελωνειακά συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη στους γείτονές της και εργάζεται για την αναδιάρθρωση των ψηφιακών υποδομών που υποστηρίζουν το εμπόριο.

Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν έναν στόχο που προσδιορίζεται στα έγγραφα πολιτικής: να ενσωματωθεί η Κίνα τόσο βαθιά στο παγκόσμιο εμπόριο ώστε οι εταίροι να μην έχουν την πολυτέλεια να αποσυνδεθούν υπό την πίεση των ΗΠΑ.

«Για την αντιμετώπιση του στρατηγικού ανταγωνισμού των ΗΠΑ με την Κίνα, η «αντι-αποσύνδεση» θα πρέπει να γίνει το κύριο επίκεντρο της Κίνας», έγραψε ο Ni Feng, συνεργάτης στο Ινστιτούτο Αμερικανικών Σπουδών του CASS, το 2024.

Κινέζοι αξιωματούχοι εργάζονται τώρα για την επιτάχυνση των αδιεξόδων στις εμπορικές συνομιλίες. Από το 2017, η Κίνα διαπραγματεύεται με χώρες όπως η Ονδούρα, ο Παναμάς, το Περού, η Νότια Κορέα και η Ελβετία.

«Είμαστε πρόθυμοι να διαπραγματευτούμε διμερείς και περιφερειακές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με ενδιαφερόμενες χώρες και περιοχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου He Yongqian στο Reuters κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κάρνεϊ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Wang Yi εξέπληξε τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές τον Νοέμβριο, θέτοντας την προοπτική μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Εσθονό ομόλογό του.

Ένα μήνα αργότερα, ο Wang άσκησε πιέσεις στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου να ολοκληρώσει τις μακροχρόνιες συνομιλίες για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Τον Ιανουάριο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Kιρ Στάρμερ συμφώνησε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ να ξεκινήσει μια μελέτη σκοπιμότητας για μια συμφωνία εμπορίου υπηρεσιών που θα μπορούσε να μειώσει τα εμπόδια για τις βρετανικές εταιρείες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι θα επιδιώξει «στρατηγικές συνεργασίες» με την Κίνα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού την επόμενη εβδομάδα.

Ο υπουργός Εμπορίου της Κίνας Wang Wentao έχει θέσει ως προτεραιότητα την ένταξη στην Ολοκληρωμένη και Προοδευτική Συμφωνία για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση (CPTPP). Το σύμφωνο έχει τις ρίζες του στην υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ Διατλαντική Εταιρική Σχέση, η οποία αναπτύχθηκε εν μέρει για να αντιμετωπίσει την Κίνα πριν από την αποχώρηση της Ουάσιγκτον το 2017.

Ωστόσο, το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας περιπλέκει το θέμα. Ορισμένες χώρες μέλη ανησυχούν ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτοσχεδιασμούς.

Η Γουέντι Κάτλερ, επικεφαλής διαπραγματευτής κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα για τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ειρηνικού και ΗΠΑ, αναγνώρισε το περιθώριο για το Πεκίνο να υποστηρίξει το εμπόριο και την πολυμέρεια, αλλά είπε ότι η Κίνα πρέπει να προχωρήσει πέρα ​​από τα λόγια.

«Και με τις τεράστιες εμπορικές ανισορροπίες της, καθώς και με ορισμένα από τα καταναγκαστικά μέτρα που λαμβάνει τώρα εναντίον χωρών όπως η Ιαπωνία, είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς τα καταφέρνουν», δήλωσε η Κάτλερ στο Reuters.

Ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης εμπορίου απέρριψε τις προτάσεις του Πεκίνου ως «καθαρή κινεζική προπαγάνδα», λέγοντας ότι οι Βρυξέλλες δεν είχαν σχέδια για μια εμπορική συμφωνία.

Οι Κινέζοι σύμβουλοι είναι απτόητοι. Μιλώντας στο Reuters, ένας από αυτούς σημείωσε ότι η ΕΕ και η Κίνα είχαν διαπραγματευτεί μια ιστορική επενδυτική συμφωνία του 2020 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Η συμφωνία, ωστόσο, πάγωσε το 2021 πριν τεθεί σε ισχύ εν μέσω διαμάχης για τις κυρώσεις κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πώς η Κίνα αξιοποιεί τα… παθήματά της

Ορισμένοι Κινέζοι σύμβουλοι υποστηρίζουν στα έγγραφα ότι το Πεκίνο θα πρέπει να μελετήσει πώς η Ουάσιγκτον έχει «οπλίσει» τους παγκόσμιους θεσμούς για να περιορίσει την Κίνα και να εκμεταλλευτεί τα ανοίγματα που δημιουργούνται από την προθυμία του Τραμπ να εγκαταλείψει ή να παραγκωνίσει πολυμερείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι το Πεκίνο θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επιρροή των παγκόσμιων προτύπων σε τομείς όπως η πνευματική ιδιοκτησία μέσω πρωτοβουλιών όπως το πρόγραμμα «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» του Σι και η συμμετοχή της Κίνας στην Περιφερειακή Ολοκληρωμένη Οικονομική Εταιρική Σχέση, η οποία καλύπτει περίπου το 30% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Η Κίνα εφαρμόζει τώρα αυτές τις γνώσεις.

Η πρόσφατα αναβαθμισμένη συμφωνία της με τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας, για παράδειγμα, επικεντρώνεται στο εμπόριο που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στο ψηφιακό εμπόριο, όπου η Κίνα ελπίζει να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα του πρώτου που θα κάνει την εμφάνισή της.

Πράγματι, το όραμα της Κίνας για την τελωνειακή επεξεργασία είναι εμφανές στο «Λιμάνι Φιλίας» της στα σύνορα με το Βιετνάμ, όπου τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι εγχώριες λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν μειώσει τους χρόνους αναμονής κατά 20%, επιτρέποντας ταχύτερες παραδόσεις. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό.

«Εμπόδιο» το εμπορικό πλεόνασμα τρισεκατομμυρίων της Κίνας

Ωστόσο, οι κίνδυνοι που θέτει το εμπορικό πλεόνασμα των 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων της Κίνας για τους μεταποιητικούς τομείς των εμπορικών εταίρων είναι δύσκολο να παραβλεφθούν.

Ο Pascal Lamy, πρώην γενικός διευθυντής του ΠΟΕ και επίτροπος εμπορίου της ΕΕ, δήλωσε ότι οι κινεζικές εταιρείες στέλνουν περισσότερα αγαθά στην Ευρώπη από όσα μπορεί να απορροφήσει το μπλοκ.

«Είναι μυστήριο πώς, δεδομένης της φύσης του καθεστώτος, δεδομένου του είδους της συλλογικής ευφυΐας, πώς γίνεται να μην έχουν καταφέρει να επαναφέρουν την ισορροπία στο οικονομικό τους μοντέλο;» είπε.

Δεν βλέπουν όλοι τους στενότερους δεσμούς με την Κίνα ως τον ευκολότερο τρόπο για να περιορίσουν την εξάρτηση από τις ΗΠΑ.

Ο Stephen Nagy, επικεφαλής του έργου για την Κίνα στο Ινστιτούτο Macdonald-Laurier στην Οτάβα, δήλωσε ότι η συμφωνία μείωσης των δασμών του Κάρνεϊ με τον Σι Τζινπίνγκ φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την επιρροή πριν από τις συνομιλίες για την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA).

«Νομίζω ότι το στοίχημά του είναι λάθος», πρόσθεσε, προβλέποντας ότι ο Τραμπ δεν θα επηρεαστεί.

Ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι ο Καναδάς σέβεται τη δέσμευσή του στην USMCA να μην επιδιώξει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με οικονομίες εκτός αγοράς. Το γραφείο του δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το Μεξικό, από την πλευρά του, είναι επιφυλακτικό στο να θέσει σε κίνδυνο την πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ κινούμενο πολύ κοντά στην Κίνα.

«Δεν βλέπουμε καμία ανάγκη για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κίνα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ένας Μεξικανός αξιωματούχος εμπορίου. «Είμαστε ήδη στο CPTPP και έχουμε καλύψει το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ».

Οι εμπορικοί εταίροι του Πεκίνου χρειάζονται πραγματικά την Κίνα για να αναζωογονήσει την κατανάλωσή της, δήλωσε ο Φρεντ Νόιμαν, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ασία-Ειρηνικό στην HSBC.

Ο Γουάνγκ, υπουργός Εμπορίου της Κίνας, δήλωσε ότι η αύξηση των εισαγωγών αποτελεί προτεραιότητα καθώς το Πεκίνο προετοιμάζεται να λανσάρει το επόμενο πενταετές σχέδιό του τον Μάρτιο, σύμφωνα με τη δέσμευση για αύξηση του μεριδίου της κατανάλωσης στο ΑΕΠ.

Ωστόσο, η επανεξισορρόπηση είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο. Ο Τραμπ έχει τρία χρόνια ακόμα στην εξουσία και η επόμενη κυβέρνηση θα μπορούσε να επιστρέψει στη δημιουργία συνασπισμών για τον περιορισμό της Κίνας. Η Κίνα πρέπει «να μελετήσει σε βάθος τη λογική των ενεργειών των ΗΠΑ εντός των διεθνών θεσμών και τα πιθανά επόμενα βήματα που μπορεί να κάνει για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ολοένα και πιο σφοδρές στρατηγικές επιθέσεις στο μέλλον», έγραψε το 2023 ο Zhao Pu, τότε στο Πανεπιστήμιο Renmin και τώρα ερευνητής στο Ινστιτούτο Αμερικανικών Σπουδών του CASS.

