Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες και που πιάνουμε… πάτο σε «περηφάνια» – Η έρευνα της Pew Research Center

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα σε 25 κράτη του κόσμου -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- έκανε το Pew Research Center για το ποια πράγματα κάνουν τους πολίτες να νιώθουν υπερήφανοι για τη χώρα τους.
Στην Ελλάδα ξεχωρίζει το 37% που λέει για την ιστορία, αλλά εκεί που… πατώνουμε στην έρευνα, είναι στην οικονομία.
Συνολικά πάνω από 33.000 άνθρωποι ρωτήθηκαν σε αυτό το γκάλοπ και τα στοιχεία για την Ελλάδα έχουν τα εξής σημαντικά σημεία:
Οσον αφορά τα υπόλοιπα κράτη που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο, θα δει κανείς εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις.
Χαρακτηριστικά:
