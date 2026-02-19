search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 14:45
ΚΟΣΜΟΣ

19.02.2026 13:19

Τι κάνει περήφανους τους Έλληνες και που πιάνουμε… πάτο σε «περηφάνια» – Η έρευνα της Pew Research Center

acropolis

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα σε 25 κράτη του κόσμου -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- έκανε το Pew Research Center για το ποια πράγματα κάνουν τους πολίτες να νιώθουν υπερήφανοι για τη χώρα τους.

Στην Ελλάδα ξεχωρίζει το 37% που λέει για την ιστορία, αλλά εκεί που… πατώνουμε στην έρευνα, είναι στην οικονομία.

Συνολικά πάνω από 33.000 άνθρωποι ρωτήθηκαν σε αυτό το γκάλοπ και τα στοιχεία για την Ελλάδα έχουν τα εξής σημαντικά σημεία:

  • Το 37% δηλώνει υπερήφανο για την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό στα 25 κράτη που συμμετείχαν στην έρευνα
  • Το 31% για την φιλοξενία μας
  • Το 15% για το φυσικό περιβάλλον και τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας
  • Το 19% λέει πως δεν αισθάνονται καθόλου περήφανοι για τη χώρα
  • Το 3% μόλις δηλώνει υπερήφανο για την οικονομία της χώρας, το χαμηλότερο ποσοστό στα 25 κράτη που συμμετείχαν στην έρευνα

Σε τι νιώθουν περηφάνια τα άλλα κράτη

Οσον αφορά τα υπόλοιπα κράτη που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο, θα δει κανείς εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Γαλλία: Το 26% νιώθει περήφανο για τις τέχνες και τον πολιτισμό τους
  • Γερμανία: Το 36% νιώθει περήφανο για το σύστημα διακυβέρνησης και τη δημοκρατία στη χώρα
  • Ιταλία: Το 38% νιώθει περήφανο για την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό
  • Βρετανία: Το 25% νιώθει περήφανο γιατί είναι «ειλικρινής κι ευγενικός» λαός. Στο ίδιο ποσοστό οι πολίτες χαρακτήρισαν «κακή ιδέα» το Brexit.
  • Ισπανία: Το 32% είναι περήφανο για την αλληλεγγύη τους και την εργατικότητά τους.
  • Βραζιλία: Το 17% νιώθει περήφανο για τα τοπία και τις παραλίες της χώρας
  • Νιγηρία: Το 21% είναι περήφανο για τους φυσικούς πόρους της χώρας
  • Ιαπωνία: Το 41% νιώθει περήφανο για την εργατικότητα, την σεμνότητα και τον ειρηνικό τρόπο ζωής τους

