Έξι ενδείξεις ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να εξαπολύσει πόλεμο στο Ιράν – Η ανάλυση του Newsweek

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με σειρά εξελίξεων να ενισχύουν το σενάριο στρατιωτικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek, η πιθανότητα πολέμου εμφανίζεται αυξημένη, καθώς στρατιωτικές κινήσεις, διαρροές και το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνθέτουν ένα σκηνικό κλιμάκωσης.

Πηγές που επικαλείται το Axios κάνουν λόγο για σχεδιασμό «μαζικής, εκστρατείας πολλών εβδομάδων», η οποία θα προσομοιάζει σε ολοκληρωτικό πόλεμο και όχι σε περιορισμένα, στοχευμένα πλήγματα όπως εκείνα που συνήθιζε ως τώρα σε διάφορα μέτωπα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Επίδειξη ισχύος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Η ταχύτητα και η έκταση της ενίσχυσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων ξεχωρίζουν. Ο Τραμπ διέταξε την αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford στη Μέση Ανατολή, όπου θα ενωθεί με το USS Abraham Lincoln και αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων που ήδη βρίσκονται στην περιοχή.

Παράλληλα, αυξάνονται τα αεροπορικά και ναυτικά μέσα των ΗΠΑ, ενώ αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν πρόσφατα ιρανικό drone που προσέγγισε το USS Abraham Lincoln.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι κινήσεις αυτές υπερβαίνουν την απλή αποτροπή και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για παρατεταμένες αεροναυτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Οι διαρροές περί σχεδιασμού ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν προετοιμάζουν την αμερικανική κοινή γνώμη για ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μέτωπο.

Η χρήση τέτοιας φρασεολογίας θεωρείται, επίσης, μήνυμα αποφασιστικότητας προς την Τεχεράνη, αλλά και παράγοντας που μπορεί να επιταχύνει την κλιμάκωση.

Διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο

Οι έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη, με διαμεσολάβηση του Ομάν, δεν έχουν γεφυρώσει τις βασικές διαφορές.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανέφερε ότι οι συνομιλίες πήγαν καλά «από ορισμένες απόψεις», ωστόσο υπογράμμισε πως η Ουάσιγκτον έχει θέσει «κόκκινες γραμμές» που η Τεχεράνη δεν αποδέχεται.

Κομβικά ζητήματα παραμένουν ο εμπλουτισμός ουρανίου και το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη επιμένει στο δικαίωμα εμπλουτισμού εντός της επικράτειάς της και αρνείται να εγκαταλείψει αποθέματα ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό έως και 60%.

Οχύρωση πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν

Δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε το Reuters δείχνουν ότι το Ιράν ενισχύει και επισκευάζει κρίσιμες εγκαταστάσεις.

Αναλύσεις δεδομένων από εμπορικούς δορυφόρους καταγράφουν νέες κατασκευές και ενισχυμένες εισόδους σηράγγων σε πυρηνικές τοποθεσίες όπως στη Νατάνζ και στο Ισφαχάν.

Οι κινήσεις αυτές ερμηνεύονται ως προετοιμασία του καθεστώτος του Ιράν για ενδεχόμενη σύγκρουση, ακόμη κι ενώ η διπλωματία συνεχίζεται.

Εσωτερικές πιέσεις στην Τεχεράνη

Η ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει αυξανόμενη κοινωνική και οικονομική πίεση, λόγω κυρώσεων, υψηλού πληθωρισμού και επαναλαμβανόμενων διαδηλώσεων.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, έχει προειδοποιήσει ότι ακόμη και οι ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις μπορούν να δεχθούν καίριο πλήγμα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διατηρεί πιο μετριοπαθή ρητορική, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση.

Η διττή αυτή στάση αποτυπώνει την προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στην αποτροπή και στην ανάγκη εκτόνωσης της οικονομικής πίεσης.

Κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το προσωρινό κλείσιμο από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν του Στενού του Ορμούζ για ασκήσεις με πραγματικά πυρά – η πρώτη ανακοινωμένη διακοπή κυκλοφορίας από τη δεκαετία του 1980. Από το συγκεκριμένο πέρασμα διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Η κίνηση εκλήφθηκε ως σαφές μήνυμα πως μια σύγκρουση θα είχε άμεσες επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πρόσκαιρη άνοδο, εν μέσω φόβων για κλιμάκωση.

Στιγμή υψηλού ρίσκου

Οι έξι αυτοί παράγοντες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συνθέτουν μια περίοδο αυξημένου κινδύνου. Οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται με το δάκτυλο στη σκανδάλη, ενώ οι διαπραγματεύσεις παραμένουν μπλοκαρισμένες σε κρίσιμα ζητήματα.

Αν και ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν δεν θεωρείται αναπόφευκτος και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι προτιμούν μια συμφωνία, τα σημάδια γενικευμένης σύγκρουσης εμφανίζονται ισχυρότερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Απαισιοδοξία Μερτς για Ουκρανία: Ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο αν εξαντληθεί κάποια πλευρά

Κίνα: 12 νεκροί – ανάμεσά τους 5 παιδιά – από έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων

Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΗΠΑ για πιθανή επίθεση στο Ιράν – «Είναι παιχνίδι με τη φωτιά»