search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 08:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 07:51

Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΗΠΑ για πιθανή επίθεση στο Ιράν – «Είναι παιχνίδι με τη φωτιά»

19.02.2026 07:51
sergey_lavrov_new

Αυστηρή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ να μην επιχειρήσουν νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν έστειλε χθες, Τετάρτη (18/2), ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε προς πάσα κατεύθυνση ότι μία τέτοια εξέλιξη θα είχε σοβαρές συνέπειες και κάλεσε να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση και να συνεχιστεί η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης ώστε η Ισλαμική Δημοκρατία να εξακολουθήσει να έχει ειρηνικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, στο πλαίσιο συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας στο σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μεταδόθηκε την επομένη των έμμεσων διαπραγματεύσεων κοντά στη Γενεύη ανάμεσα σε αμερικανούς και ιρανούς απεσταλμένους, με μεσολάβηση του Ομάν, με σκοπό να αποτραπεί νέα σύγκρουση.

«Έγιναν ήδη στο παρελθόν (σ.σ. αμερικανικά) πλήγματα στο Ιράν (σ.σ. τον Ιούνιο), σε πυρηνικές εγκαταστάσεις υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ (του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας). Όσο μπορούμε να κρίνουμε, υπήρχαν αληθινοί κίνδυνοι πυρηνικού συμβάντος», τόνισε ο Λαβρόφ στη συνέντευξη, απομαγνητοφώνηση της οποίας μεταφρασμένη στα αγγλικά αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου του.

«Παρακολουθώ προσεκτικά τις αντιδράσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα από τις αραβικές χώρες και τις μοναρχίες του Κόλπου. Κανένας δεν θέλει περαιτέρω κλιμάκωση. Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιχνίδι με τη φωτιά», πρόσθεσε.

Αν υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, σημείωσε, θα μπορούσαν να αναιρέσουν τα θετικά βήματα των τελευταίων ετών, όπως η βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με χώρες της περιοχής, πιο αξιοσημείωτα με τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, αραβικές χώρες στέλνουν μηνύματα στην Ουάσιγκτον «καλώντας ξεκάθαρα να επιδειχθεί αυτοσυγκράτηση και να αναζητηθεί συμφωνία η οποία δεν θα παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν», αντίθετα θα «εγγυάται ότι το Ιράν διατηρεί αποκλειστικά ειρηνικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου».

Η Μόσχα, είπε ακόμη ο ρώσος ΥΠΕΞ, παραμένει σε συχνή επαφή με την ηγεσία στην Τεχεράνη και «δεν έχουμε κανέναν λόγο να αμφισβητήσουμε ότι το Ιράν θέλει ειλικρινά να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα στη βάση της τήρησης της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT)».

Διαβάστε επίσης:

Το Ιράν προετοιμάζεται για χτύπημα, ο Τραμπ αποκαλύπτει το σχέδιο επίθεσης – Τα νησιά Τσάγκος και τα οχυρωματικά έργα

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο στις 28 Φεβρουαρίου – Συνομιλίες με Νετανιάχου

Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Οκτώ νεκροί από χιονοστιβάδα στη Σιέρα Νεβάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pefanis_pelop
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρωταθλητής πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης

tourismos-new
BUSINESS

Ινδία και Κίνα αναδεικνύονται σε αγορές υψηλής δυναμικής για τον ελληνικό τουρισμό το επόμενο 12μηνο

merismata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι “bigs” που πρωταγωνιστούν στην επιβράβευση επενδυτών και μετόχων

nekrotafeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μακάβρια απόφαση στη Καβάλα: Εκταφή 150 σορών από νεκροταφεία – Δεν έχουν αποσυντεθεί λόγω Covid-19 εντός πενταετίας

tainia-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Θρίλερ, περιπέτεια και «Οικογένεια Προς Ενοικίαση» (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

LA-Mpaf
LIFESTYLE

«Θα σε δείρουμε άσχημα, ηρέμησε»: O Λα Μπάφ ημίγυμνος, σέρνεται στον δρόμο στη Νέα Ορλεάνη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 08:42
pefanis_pelop
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρωταθλητής πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης

tourismos-new
BUSINESS

Ινδία και Κίνα αναδεικνύονται σε αγορές υψηλής δυναμικής για τον ελληνικό τουρισμό το επόμενο 12μηνο

merismata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι “bigs” που πρωταγωνιστούν στην επιβράβευση επενδυτών και μετόχων

1 / 3