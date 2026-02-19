Δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν ότι το Ιράν κατασκεύασε πρόσφατα μια συμπαγή ασπίδα πάνω από μια νέα εγκατάσταση σε μια ευαίσθητη στρατιωτική τοποθεσία, καλύπτοντάς την με χώμα, λένε ειδικοί, καθώς οι εργασίες συνεχίζονται σε μια τοποθεσία που φέρεται να έγινε στόχος του Ισραήλ το 2024 εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί τη Βρετανία να μην «παραχωρήσει» την αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση-κλειδί του Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, δηλώνοντας ότι θα είναι ζωτικής σημασίας εάν η Ουάσινγκτον χρειαστεί να επιτεθεί στο Ιράν.

«Μην εκχωρείτε το Ντιέγκο Γκαρσία», έγραψε, με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει, στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, λίγες ώρες αφότου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή του στη συμφωνία του Λονδίνου για την επιστροφή των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο και την ενοικίαση της βάσης για διάστημα 99 ετών.

Ο Τραμπ ωστόσο υποστήριξε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός κάνει «μεγάλο λάθος» με την απόφασή του να νοικιάσει το έδαφος όπου βρίσκεται η βάση. «Ο πρωθυπουργός Στάρμερ χάνει τον έλεγχο αυτού του σημαντικού νησιού λόγω αξιώσεων οντοτήτων που δεν ήταν γνωστές μέχρι τώρα» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ το Ντιέγκο Γκαρσία, καθώς και ένα αεροδρόμιο στο Φέρφορντ, ώστε «να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση» από το Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη αποφασίσει να μην προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Με βάση μια συμφωνία του 2025, η Βρετανία θα παραδώσει την κυριαρχία των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο αλλά θα διατηρήσει τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία για 99 χρόνια.

Τι δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες στο Ιράν

Οι εικόνες δείχνουν επίσης ότι το Ιράν έχει θάψει τις εισόδους σηράγγων σε μια πυρηνική εγκατάσταση που είχε προηγουμένως βομβαρδιστεί από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν πέρυσι, έχει ενισχύσει άλλες εισόδους σηράγγων και έχει επισκευάσει βάσεις πυραύλων που χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Οι εικόνες παρέχουν μια σπάνια ματιά στην ιρανική δραστηριότητα σε ορισμένες από τις τοποθεσίες που βρίσκονται στο επίκεντρο των ανησυχιών ΗΠΑ-Ισραήλ, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει μια διαπραγματευτική επίλυση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι στρατιωτικές επιλογές παραμένουν στο τραπέζι σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες.

Over the last two to three weeks, Iran has been busy burying the new Taleghan 2 facility at the Parchin military complex with soil. Once the concrete sarcophagus around the facility was hardened, Iran did not hesitate to move soil over large parts of the new facility. More soil… pic.twitter.com/LWSrCnDdfy February 17, 2026

Στο στρατιωτικό συγκρότημα Parchin, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, δορυφορικές εικόνες δείχνουν εκτεταμένη ανακατασκευή μετά από ισραηλινή επιδρομή τον Οκτώβριο του 2024. Το Parchin θεωρείται εδώ και καιρό μία από τις πιο ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, με τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες να υποδηλώνουν ότι φιλοξένησε δοκιμές σχετικές με πυροδοτήσεις πυρηνικών βομβών πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, ισχυρισμούς που το Ιράν αρνείται σταθερά.

Εικόνες που τραβήχτηκαν στα τέλη του 2024 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 υποδεικνύουν σημαντική ανακατασκευή στο χώρο. Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2025, ο σκελετός μιας νέας κατασκευής ήταν ορατός δίπλα σε δύο μικρότερα παρακείμενα κτίρια, και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου προχωρούσε σε μεταλλική στέγη. Μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, η εγκατάσταση είχε μερικώς κρυφτεί και μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου είχε κρυφτεί εντελώς κάτω από αυτό που οι ειδικοί προσδιορίζουν ως τσιμεντένια κατασκευή.

Το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας το περιέγραψε ως την κατασκευή μιας «σαρκοφάγου από σκυρόδεμα» γύρω από μια νεόκτιστη εγκατάσταση, η οποία αναγνωρίστηκε ως Taleghan 2. Προηγούμενες εικόνες είχαν αποκαλύψει έναν μακρύ, κυλινδρικό θάλαμο μέσα στο κτίριο, πιθανώς ένα δοχείο περιορισμού υψηλών εκρηκτικών μήκους περίπου 36 μέτρων και διαμέτρου 12 μέτρων. Ενώ τέτοια δοχεία είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, χρησιμοποιούνται επίσης σε προγράμματα συμβατικών όπλων.

Ο William Goodhind, αναλυτής εγκληματολογικών εικόνων στην Contested Ground, σημείωσε ότι το χρώμα της στέγης ταίριαζε πολύ με το περιβάλλον έδαφος, πιθανώς σκόπιμα κρύβοντας το τσιμέντο από κάτω.

Στο συγκρότημα εμπλουτισμού ουρανίου του Ισφαχάν, ένα από τα τρία ιρανικά πυρηνικά εργοστάσια που βομβαρδίστηκαν από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι οι είσοδοι των σηράγγων που είχαν προηγουμένως στοχοποιηθεί έχουν πλέον επιχωματωθεί. Στις αρχές Φεβρουαρίου, και οι τρεις είσοδοι είχαν «θαφτεί εντελώς», σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, ένα μέτρο που περιγράφεται ως περιπλοκή πιθανών αεροπορικών επιδρομών ή επιχειρήσεων ειδικών δυνάμεων με στόχο την κατάσχεση εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι αποθηκευμένο σε αυτό.

Εν τω μεταξύ, κοντά στις εγκαταστάσεις του Νατάνζ, όπου στεγάζονται και οι άλλες μονάδες εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, δορυφορικές εικόνες δείχνουν συνεχιζόμενες προσπάθειες για την ενίσχυση δύο εισόδων σηράγγων κάτω από το όρος Πικάξ. Η δραστηριότητα, που παρατηρείται από τις 10 Φεβρουαρίου, περιλαμβάνει πολλά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων ανατρεπόμενων φορτηγών, αναμικτήρων τσιμέντου και βαρέων μηχανημάτων, αν και ο σκοπός της εγκατάστασης παραμένει ασαφής.

Νοτιότερα, στη βάση πυραύλων Shiraz, μία από τις 25 κύριες τοποθεσίες βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, οι δορυφορικές συγκρίσεις μεταξύ 3 Ιουλίου 2025 και 30 Ιανουαρίου δείχνουν την ανακατασκευή και την εκκαθάριση του κύριου συγκροτήματος logistics και διοίκησης.

Οι ειδικοί λένε ότι η βάση δεν έχει ακόμη επιστρέψει στην πλήρη επιχειρησιακή της ικανότητα πριν από τις επιθέσεις του περασμένου έτους. Ομοίως, στη βάση πυραύλων Qom, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Qom, οι εικόνες δείχνουν μια νέα στέγη πάνω από ένα κατεστραμμένο κτίριο, με τις επισκευές να έχουν πιθανότατα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2025, αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ιράν να αποκαταστήσει την πυραυλική του υποδομή.

Συνολικά, οι δορυφορικές εικόνες απεικονίζουν μια χώρα που ενισχύει και αποκρύπτει ενεργά βασικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτές οι εξελίξεις έρχονται καθώς οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική εστίαση της Τεχεράνης στην ενίσχυση ευαίσθητων εγκαταστάσεων, διατηρώντας παράλληλα την επιλογή να συνεχίσει τα πυρηνικά και πυραυλικά της προγράμματα.

