Ο Επστάιν προσπάθησε να χτίσει ένα ισχυρό δίκτυο σε όλη τη Μέση Ανατολή

Η αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας του Ντουμπάι DP World αποτελεί τη μεγαλύτερη επίπτωση στη Μέση Ανατολή από έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία δείχνουν ότι ο Τζέφρι Επστάιν προσπάθησε να χτίσει ένα ισχυρό δίκτυο πολιτικών προσωπικοτήτων και επιχειρηματικών ηγετών σε όλη την περιοχή.

Η DP World ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Σουλτάν Αχμέντ Μπιν Σουλαγιέμ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και προέδρου. Η απόφαση ελήφθη μετά την εμφάνιση του ονόματος του Μπιν Σουλαγιέμ στα αρχεία του Επστάιν, καθώς η σχέση του με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη είχε μπει κάτω από το μικροσκόπιο.

Στην αλληλογραφία τους, ο Μπιν Σουλάγιεμ συζητούσε σεξουαλικές σχέσεις με γυναίκες με τις οποίες ο Επστάιν τον βοήθησε να συνδεθεί. Σε ένα email με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2007, ο Μπιν Σουλάγιεμ είπε στον Επστάιν ότι είχε γνωρίσει μια τέτοια γυναίκα στη Νέα Υόρκη, την οποία δεν κατονομάζει και με την οποία είπε ότι δεν είχε σεξουαλικές επαφές.

«Ναι, μετά από αρκετές προσπάθειες για αρκετούς μήνες, καταφέραμε να συναντηθούμε στη Νέα Υόρκη», έγραψε, προσθέτοντας ότι υπήρξε μια παρεξήγηση επειδή «αυτή ήθελε ΔΟΥΛΕΙΑ! ενώ εγώ ήθελα μόνο ΜΟ@@@Α!». Ο κυβερνήτης του Ντουμπάι εξέδωσε επίσης την Παρασκευή διάταγμα για τον διορισμό νέου προέδρου της Εταιρείας Λιμένων, Τελωνείων και Ελεύθερων Ζωνών του Ντουμπάι, ένας από τους πολλούς ρόλους που κατείχε ο Μπιν Σουλάγιεμ.

Σε μια συνομιλία μέσω email, ο Επστάιν περιέγραψε τον Μπιν Σουλαγιέμ ως αστείο, αξιόπιστο και λάτρη του φαγητού. Ο Επστάιν συνέχισε λέγοντας ότι ο Μπιν Σουλαγιέμ είναι μουσουλμάνος, δεν πίνει και προσεύχεται πέντε φορές την ημέρα. Μια φωτογραφία χωρίς ημερομηνία που εμφανίζεται σε ένα email και είναι δημόσια διαθέσιμη δείχνει τον Επστάιν να μαγειρεύει με τον Μπιν Σουλαγιέμ και τους δυο τους να φαίνονται χαλαροί μαζί.

Ο Μπιν Σουλαγιέμ δεν έχει σχολιάσει δημόσια την περιγραφή του Επστάιν ή τα email σχετικά με τη σχέση του μαζί του.Η κατονομασία του στο αρχείο δεν αποτελεί απόδειξη εγκληματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, αφού μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ δήλωσαν ότι το όνομα του Μπιν Σουλαγιέμ εμφανιζόταν σε αρχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), αντιμετώπισε ανανεωμένα ερωτήματα από ορισμένους από τους οικονομικούς υποστηρικτές της DP World σχετικά με τις προηγούμενες συναλλαγές του.Ο Μπιν Σουλαγιέμ δεν απάντησε δημόσια σε αυτές τις ανησυχίες.

Ο βρετανικός οργανισμός χρηματοδότησης ανάπτυξης, British International Investment και το δεύτερο μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο του Καναδά δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι θα αναστείλουν όλες τις νέες επενδύσεις στην DP World λόγω των φερόμενων δεσμών του Μπιν Σουλάγιεμ με τον Επστάιν.

«Είμαστε σοκαρισμένοι από τις κατηγορίες που προκύπτουν στην υπόθεση Επστάιν». «Αρχεία που αφορούν τον Σουλτάνο Αχμέτ Μπιν Σουλαγιέμ», δήλωσε εκπρόσωπος της BII, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους ισχυρισμούς αναφερόταν. «Λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς, δεν θα πραγματοποιήσουμε καμία νέα επένδυση στην DP World μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από την εταιρεία».

Δίκτυο επαφών

Η μεγάλη κρυφή συλλογή εγγράφων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων γραπτών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, δείχνει επίσης ότι η Μέση Ανατολή δεν αποτέλεσε εξαίρεση στις προσπάθειες του Επστάιν να χρησιμοποιήσει τον πλούτο του για να χτίσει σχέσεις με εξέχοντα πρόσωπα στην πολιτική, τα χρηματοοικονομικά, τον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εξέτασε το Reuters δείχνουν ότι ο Επστάιν προσπάθησε να συμβουλεύσει επιχειρηματίες και πολιτικά πρόσωπα του Κατάρ κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του Κατάρ από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και την Αίγυπτο την περίοδο 2017-21, με αφορμή κατηγορίες ότι η Ντόχα δεν κατάφερε να περιορίσει τους δεσμούς με το Ιράν και υποστήριξε την τρομοκρατία, κάτι που το Κατάρ αρνήθηκε.

Σε συνομιλίες με έναν Καταριανό επιχειρηματία και μέλος της άρχουσας οικογένειας, τον Σεΐχη Τζαμπόρ Γιουσούφ Τζάσιμ Αλ Θάνι, ο Επστάιν προέτρεψε το Κατάρ να «σταματήσει να κλωτσάει και να διαφωνεί… ας μειωθεί λίγο η ένταση». Είπε ότι «η τωρινή ομάδα του Κατάρ είναι πολύ αδύναμη» και «η FM δεν είναι έμπειρη και αυτό φαίνεται».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ εκείνη την εποχή ήταν ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος τώρα υπηρετεί τόσο ως υπουργός Εξωτερικών όσο και ως πρωθυπουργός. Ερωτηθείς για την ανταλλαγή απόψεων, το Γραφείο Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης του Κατάρ, το οποίο χειρίζεται τα αιτήματα των μέσων ενημέρωσης προς τον πρωθυπουργό, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Επστάιν προέτρεψε την Ντόχα να σφυρηλατήσει δεσμούς με το Ισραήλ για να κερδίσει την εύνοια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τότε βρισκόταν στην πρώτη του θητεία ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Πρότεινε στο κράτος του Κόλπου είτε να προχωρήσει στην αναγνώριση του Ισραήλ είτε να δεσμεύσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ένα ταμείο για τα θύματα της τρομοκρατίας. Τελικά, το Κατάρ επέμεινε στην ανεξάρτητη πορεία του. Το 2021, οι χώρες αποκατέστησαν τους δεσμούς με την Ντόχα και οι δεσμοί μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και του Κατάρ είναι πλέον ισχυροί.

Η Saudi Aramco

Ο Επστάιν συζήτησε την αρχική δημόσια προσφορά της Saudi Aramco σε δεκάδες ανταλλαγές email. Σε μια ανταλλαγή με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 2016, με ένα άτομο που ονομάζεται Aziza Alahmadi, και με τον πρώην Νορβηγό διπλωμάτη Terje Roed-Larson, ο Επστάιν προειδοποίησε ότι η εισαγωγή της Aramco στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να εκθέσει τη Σαουδική Αραβία σε αγωγές και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Σε email με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017, το οποίο στάλθηκε επίσης στον Alahmadi, ο Επστάιν πρότεινε να πουληθεί στην Κίνα μια επιλογή αγοράς μεριδίου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Aramco αντί να επιδιώξει μια παραδοσιακή αρχική δημόσια προσφορά (IPO), λέγοντας ότι αυτό θα παρείχε ρευστότητα ενώ παράλληλα θα περιόριζε την έκθεση στις δημόσιες αγορές.

Η εμβέλεια του Επστάιν επεκτάθηκε και στην Αίγυπτο, όπως δείχνουν τα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ορισμένα ηλεκτρονικά μηνύματα δείχνουν ένα αίτημα από ένα μέλος της οικογένειας του Χόσνι Μουμπάρακ – της συζύγου του γιου του Γκαμάλ Μουμπάρακ – που διαβιβάστηκε στον Επστάιν ζητώντας βοήθεια το 2011, μετά την αποπομπή του πρώην προέδρου και τα επακόλουθα νομικά προβλήματα. Δεν ανέφεραν τι είδους βοήθεια ζητήθηκε και το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει εάν ο Επστάιν προσπάθησε να παρέμβει για λογαριασμό της οικογένειας.

Διαβάστε επίσης:

Axios: Ο Τραμπ όλο και πιο κοντά στο ενδεχόμενο πολέμου με το Ιράν – Το περιθώριο των 15 ημερών και τα σημάδια που δείχνουν επίθεση

Ουκρανία: Η «πρόοδος» στη Γενεύη, οι «δύσκολες διαπραγματεύσεις» και οι διαφορές που «συνεχίζονται»

Τέξας: Θυελλώδεις άνεμοι αναποδογυρίζουν νταλίκα στη μέση του δρόμου (video)