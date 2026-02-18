search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 17:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.02.2026 15:45

Ιταλία: Η στιγμή που τεράστια χιονοστιβάδα κατεβαίνει από βουνό και «καταπίνει» δεκάδες σκιέρ (videos)

18.02.2026 15:45
avalanche_italia_1802_1920-1080_new

Μεγάλη χιονοστιβάδα σημειώθηκε την Τρίτη σε ορεινή πλαγιά κοντά στο θέρετρο Κουρμαγιέρ, στην κοιλάδα Αόστα της Ιταλίας.

Στα πλάνα φαίνεται μεγάλη ομάδα σκιέρ σε απέναντι πλαγιά, τη στιγμή που η χιονοστιβάδα κατεβαίνει με αυξανόμενη ταχύτητα, προσκρούει σε ψηλά πεύκα και στη συνέχεια καλύπτει το τοπίο με πυκνό σύννεφο χιονιού.

Δεκάδες σκιέρ που περίμεναν στο τελεφερίκ προσπάθησαν να ξεφύγουν την τελευταία στιγμή, αλλά θάφτηκαν κάτω από το σύννεφο χιονιού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις χθες καταγράφηκαν ακόμη τέσσερις χιονοστιβάδες στην ευρύτερη περιφέρεια, ως συνέπεια των έντονων χιονοπτώσεων που προηγήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Διαβάστε επίσης:

Ο Επστάιν προσπάθησε να χτίσει ένα ισχυρό δίκτυο σε όλη τη Μέση Ανατολή

Axios: Ο Τραμπ όλο και πιο κοντά στο ενδεχόμενο πολέμου με το Ιράν – Το περιθώριο των 15 ημερών και τα σημάδια που δείχνουν επίθεση

Ουκρανία: Η «πρόοδος» στη Γενεύη, οι «δύσκολες διαπραγματεύσεις» και οι διαφορές που «συνεχίζονται»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trikala-violanta-3456
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής (PDF)

xrimatisthrio 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά, πάνω από 3%, κινείται το πετρέλαιο με το βλέμμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Jalla_Antigoni_1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Antigoni σαρώνει στην Ευρώπη: 1 εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες (photo/video)

koutsoymbas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Οι 200 ήταν κομμουνιστές διαπαιδαγωγημένοι να υπηρετούν τον λαό και εκτελέστηκαν γιατί δεν αποκήρυξαν το ΚΚΕ

BRAD_PITT_WOLFES
LIFESTYLE

Εντατικές προετοιμασίες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

opeka-pasok-stelexos.jpg
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστασία Χατζηδάκη: Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 17:17
trikala-violanta-3456
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Πόρισμα κόλαφος της Πυροσβεστικής για την τραγωδία – Σοβαρές παραβάσεις, εκτός λειτουργίας οι ανιχνευτές διαρροής (PDF)

xrimatisthrio 88- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδικά, πάνω από 3%, κινείται το πετρέλαιο με το βλέμμα σε ενδεχόμενη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Jalla_Antigoni_1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Antigoni σαρώνει στην Ευρώπη: 1 εκατομμύριο προβολές σε λίγες μέρες (photo/video)

1 / 3