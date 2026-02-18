Ιταλία: Η στιγμή που τεράστια χιονοστιβάδα κατεβαίνει από βουνό και «καταπίνει» δεκάδες σκιέρ (videos)

Μεγάλη χιονοστιβάδα σημειώθηκε την Τρίτη σε ορεινή πλαγιά κοντά στο θέρετρο Κουρμαγιέρ, στην κοιλάδα Αόστα της Ιταλίας.

Στα πλάνα φαίνεται μεγάλη ομάδα σκιέρ σε απέναντι πλαγιά, τη στιγμή που η χιονοστιβάδα κατεβαίνει με αυξανόμενη ταχύτητα, προσκρούει σε ψηλά πεύκα και στη συνέχεια καλύπτει το τοπίο με πυκνό σύννεφο χιονιού.

Incredible aerosol reaching Val Veny bottom at 3 pm today! ❄️



The avalanche is coming from the slope below Noire de Peuterey (3773 m) and what you see here is the blast of the avalanche (=no danger) reaching the Val Veny (La Zerotta lift, 1520 m)! 💨



📽️ Via Meteo Valle d'Aosta pic.twitter.com/Cs0p1HdlQ9 — Melaine Le Roy (@subfossilguy) February 17, 2026

Δεκάδες σκιέρ που περίμεναν στο τελεφερίκ προσπάθησαν να ξεφύγουν την τελευταία στιγμή, αλλά θάφτηκαν κάτω από το σύννεφο χιονιού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις χθες καταγράφηκαν ακόμη τέσσερις χιονοστιβάδες στην ευρύτερη περιφέρεια, ως συνέπεια των έντονων χιονοπτώσεων που προηγήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

🏔️Video di the_cool_uncle_87 e raffi_mi, per Meteo Valle d'Aosta, del soffio di valanga che nella giornata di ieri ha raggiunto Cervinia (AO). pic.twitter.com/56853cq61G February 17, 2026

Διαβάστε επίσης:

Ο Επστάιν προσπάθησε να χτίσει ένα ισχυρό δίκτυο σε όλη τη Μέση Ανατολή

Axios: Ο Τραμπ όλο και πιο κοντά στο ενδεχόμενο πολέμου με το Ιράν – Το περιθώριο των 15 ημερών και τα σημάδια που δείχνουν επίθεση

Ουκρανία: Η «πρόοδος» στη Γενεύη, οι «δύσκολες διαπραγματεύσεις» και οι διαφορές που «συνεχίζονται»