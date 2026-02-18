Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Οκτώ νεκροί από χιονοστιβάδα στη Σιέρα Νεβάδα

Οκτώ σκιέρ που είχαν παρασυρθεί από χιονοστιβάδα στην Καλιφόρνια εντοπίστηκαν σήμερα νεκροί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη αγνοούμενου μέλους της ομάδας. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Τρίτη στο Κασλ Πικ, βουνοκορφή της οροσειράς Σιέρα Νεβάδα, στον βόρειο τομέα της πολιτείας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η χιονοστιβάδα παρέσυρε συνολικά 15 σκιέρ που βρίσκονταν στην περιοχή για ορειβατικό σκι. Έξι από αυτούς διασώθηκαν λίγες ώρες μετά το περιστατικό, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Η σερίφης της κομητείας Νεβάδα, Σάναν Μουν, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «οκτώ από τους υπόλοιπους εννέα σκιέρ βρέθηκαν νεκροί», επιβεβαιώνοντας τον βαρύ απολογισμό της τραγωδίας. Όπως πρόσθεσε, «αναζητείται ακόμη ένα μέλος της ομάδας, το τελευταίο, του οποίου η τύχη αγνοείται ακόμη».

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την πολιτεία

Η τραγωδία εκτυλίσσεται την ώρα που η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη από την Κυριακή με έντονο κύμα κακοκαιρίας. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στο Λος Άντζελες, ενώ στα ορεινά τμήματα της πολιτείας καταγράφονται σφοδρές χιονοπτώσεις και αυξημένος κίνδυνος χιονοστιβάδων.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες και στους επισκέπτες των ορεινών περιοχών να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες, καθώς ο κίνδυνος παραμένει υψηλός.

