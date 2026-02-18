Το Ισραήλ σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής καθώς αξιωματούχοι αναμένουν επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Αξιωματούχοι του Ισραήλ εκτιμούν ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να εξαπολύσει μια ευρεία στρατιωτική επίθεση στο Ιράν «σύντομα», αφού η Τεχεράνη δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τις αμερικανικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πιστεύουν ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να καθυστερήσουν και να παραπλανήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Τετάρτη, μια διπλωματική πηγή, σύμφωνα με το Al-Jazeera, δήλωσε ότι «η αμερικανική υπομονή με τις ιρανικές καθυστερήσεις μπορεί να εξαντληθεί πιο γρήγορα από ό,τι νομίζει η Τεχεράνη».

Σε πρόσφατες περιορισμένες διαβουλεύσεις με επικεφαλής τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, το βασικό σενάριο ήταν ότι το Ιράν θα εκτοξεύσει πυραύλους στο Ισραήλ ακόμη και αν οι Ισραηλινές Άμυνες δεν συμμετάσχουν σε πιθανές αμερικανικές επιδρομές. Ως αποτέλεσμα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, ο στρατιωτικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την πολιτική άμυνα, έλαβαν οδηγίες να προετοιμαστούν για πόλεμο. Διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας έχουν κηρύξει το υψηλότερο επίπεδο αμυντικού συναγερμού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη αναπτύξει στην περιοχή αυτό που ο Τραμπ περιέγραψε ως μια «όμορφη αρμάδα», ικανή να αντέξει έναν παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν και όχι απλώς μια σύντομη ανταλλαγή χτυπημάτων. Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ο ακριβής χρόνος οποιουδήποτε αμερικανικού χτυπήματος παραμένει άγνωστος και τελικά εξαρτάται από τον Τραμπ. Ακόμα και μετά τη λήψη μιας απόφασης, τα σχέδια θα μπορούσαν να αλλάξουν.

Η εντύπωση στο Ισραήλ είναι ότι πλησιάζει μια αποφασιστική στιγμή και τα χρονοδιαγράμματα συντομεύονται. Ενώ οι αξιωματούχοι μιλούσαν για δύο εβδομάδες μόλις πριν από λίγες μέρες, και προηγουμένως για προθεσμία περίπου ενός μήνα, υπάρχουν τώρα ενδείξεις ότι η δράση θα μπορούσε να αναληφθεί εντός ημερών.

Το Συμβούλιο Ειρήνης έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ιταλία πρόκειται να ολοκληρωθούν στις 22 Φεβρουαρίου και ο ιερός μήνας του Ραμαζανιού για τους μουσουλμάνους ξεκινά την Τετάρτη. Δεν είναι σαφές πόση βαρύτητα δίνει ο Τραμπ σε αυτούς τους παράγοντες.

