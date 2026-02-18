Σαλέ στα ορεινά της Καταλονίας αναγνωρίστηκε ως έργο του Γκαουντί

Ένα κομψό μοντερνιστικό κτίριο στα βουνά βόρεια της Βαρκελώνης, που αρχικά κατασκευάστηκε για να στεγάσει μηχανικούς που εγκαθίδρυαν ένα κοντινό ορυχείο, έχει επιβεβαιωθεί ως έργο του Αντόνι Γκαουντί, του πιο διάσημου και ξεχωριστού αρχιτέκτονα της Καταλονίας.

Το Xalet del Catllaràs, περίπου 80 μίλια από τη Βαρκελώνη στην κομητεία Berguedà, χτίστηκε το 1905 και ανατέθηκε από τον Εουσέμπι Γκουέλ, τον δια βίου προστάτη του Γκαουντί. Ο Γκουέλ ήταν ιδιοκτήτης μιας εταιρείας τσιμέντου με ορυχεία στην περιοχή και χρειαζόταν ένα μέρος για να στεγάσει τους μηχανικούς, πολλοί από τους οποίους ήταν Βρετανοί, οι οποίοι θα βοηθούσαν στην εξόρυξη άνθρακα για τα εργοστάσιά του.

Un estudi encarregat pel Departament de Cultura confirma que el xalet del Catllaràs, a la Pobla de Lillet, és d’Antoni Gaudí. L’arquitecte modernista mai es va atribuïr públicament l’obra i no se’n conserven els plànols. @3CatInfo pic.twitter.com/TMVaGhkRO9 — Núria Bacardit (@nurbacardit) February 18, 2026

Εδώ και καιρό υπήρχε η υποψία ότι το σαλέ, το οποίο πλέον δεν χρησιμοποιείται, ήταν έργο του Γκαουντί, αλλά οι ιστορικοί δεν είχαν ακόμη προσδιορίσει με βεβαιότητα τον αρχιτέκτονα. Το κτίριο περιέχει στοιχεία του νατουραλιστικού στυλ του Γκαουντί, θυμίζοντας τις μορφές φυτών και ζώων που αργότερα θα εκφράζονταν σε έργα όπως το Πάρκο Γκουέλ και η Κάζα Μπατλό στη Βαρκελώνη. Η οξυκόρυφη αψίδα προαναγγέλλει επίσης το πιο γνωστό έργο του Γκαουντί, τη Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη.

Certifiquen que el Xalet del Catllaràs, a la Pobla de Lillet, és obra d’Antoni Gaudí: “És una forma autoequilibrada que en aquell moment només feia Gaudí” https://t.co/KpZj2kl1az pic.twitter.com/Krzvj7bViK — 3CatInfo (@3CatInfo) February 18, 2026

Η Σόνια Ερνάντεζ Αλμοδόβαρ, υπουργός Πολιτισμού της Καταλονίας, δήλωσε ότι η απόδοση ήταν καρπός «ενδελεχούς έρευνας που έχει τεράστια αξία για την κληρονομιά μας» και εμπλούτισε την κληρονομιά του Γκαουντί στην εκατονταετηρίδα από τον θάνατό του.

Η ανάλυση διεξήχθη από το τμήμα καταλανικής κληρονομιάς με επικεφαλής τον πρόεδρο των σπουδών Γκαουντί, Γκαλντρίκ Σαντάνα Ρόμα. «Μετά από πολλή έρευνα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το Xalet del Catllaràs είναι έργο του Γκαουντί», είπε. «Ωστόσο, αυτή η απόδοση περιορίζεται αυστηρά στα αρχικά στάδια του έργου, καθώς ο Γκαουντί δεν επέβλεψε το έργο, το οποίο δεν ακολούθησε πιστά το αρχικό σχέδιο».

Ο Σαντάνα δήλωσε ότι η διαδικασία πιστοποίησης ενός αρχιτεκτονικού έργου είναι πολύ διαφορετική από αυτή ενός πίνακα και οι γνώσεις που αποκτώνται στη μελέτη του σαλέ θα συμβάλουν στη διερεύνηση άλλων έργων που αποδίδονται στον Γκαουντί.

Ο Γκαουντί πέθανε στις 10 Ιουνίου 1926, σε ηλικία 73 ετών, τρεις ημέρες αφότου χτυπήθηκε από τραμ στη Βαρκελώνη, και πολυάριθμες αναμνηστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις έχουν προγραμματιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εκατονταετηρίδας.

Η εγκατάσταση τον Ιούνιο των τελευταίων στοιχείων του φωτισμένου σταυρού στην κορυφή του κεντρικού πύργου του Ιησού Χριστού της Σαγράδα Φαμίλια, περισσότερα από 140 χρόνια μετά την έναρξη του έργου το 1882, είναι πιθανό να έχει τον πιο μακροχρόνιο αντίκτυπο στον ορίζοντα της πόλης.

Ο Γκαουντί αφιέρωσε το τελευταίο μέρος της ζωής του στη Σαγράδα Φαμίλια, αλλά μικρό μέρος ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του αρχιτέκτονα και οι εργασίες ουσιαστικά σταμάτησαν με το ξέσπασμα του ισπανικού εμφυλίου πολέμου το 1936. Η άνοδος του μαζικού τουρισμού μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 βοήθησε να γίνει η Βαρκελώνη ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός και οι εργασίες στην εκκλησία επιταχύνθηκαν και μπήκαν στα τελικά τους στάδια.

Οι εργασίες στην πρόσοψη Glory αναμένεται να διαρκέσουν άλλα 10 χρόνια, και παραμένει το ακανθώδες ζήτημα της κατασκευής της μεγάλης σκάλας εισόδου, στο αρχικό σχέδιο του Γκαουντί, που τώρα θα συνεπαγόταν την επαναστέγαση 10.000 ανθρώπων και την κατεδάφιση περίπου 3.000 διαμερισμάτων.

