08.02.2026 22:58

Κονγκό: Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς απο κατάρρευση ορυχείου

08.02.2026 22:58
kongo1

Μια μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε μέσα στην εβδομάδα, σε ένα πεδίο εξόρυξης του πετρώματος κολτάν, στο ανατολικό Κονγκό, είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση δεκάδων στοών και τον θάνατο τουλάχιστον 200 νεκρών.

Η κατάρρευση σημειώθηκε την Τετάρτη στα ορυχεία Rubaya, τα οποία ελέγχονται από την αντικυβερνητικό οργάνωση M23, δήλωσε στο Associated Press ο Lumumba Kambere Muyisa, εκπρόσωπος του διορισμένου από την Μ23 κυβερνήτη της επαρχίας Βόρειου Κίβου. Είπε ότι η κατολίσθηση προκλήθηκε από έντονες βροχοπτώσεις.

«Προς το παρόν, υπάρχουν περισσότεροι από 200 νεκροί, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται ακόμα στη λάσπη και δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί», δήλωσε ο Muyisa. Πρόσθεσε ότι αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε τρεις δομές υγείας στην πόλη Rubaya, ενώ ασθενοφόρα αναμένονταν να μεταφέρουν τους τραυματίες το Σάββατο στην Goma, την πλησιέστερη πόλη περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά.

Ο διορισμένος από την Μ23 κυβερνήτης του Βόρειου Κίβου σταμάτησε προσωρινά την βιοτεχνική εξόρυξη στην περιοχή και διέταξε τη μετεγκατάσταση των κατοίκων που είχαν χτίσει σπίτια κοντά στο ορυχείο, δήλωσε ο Muyisa.

Ένας πρώην ανθρακωρύχος στο σημείο δήλωσε στο Associated Press ότι έχουν σημειωθεί επανειλημμένες κατολισθήσεις επειδή οι σήραγγες σκάβονται με το χέρι, είναι κακοκατασκευασμένες και μένουν χωρίς συντήρηση.

«Οι άνθρωποι σκάβουν παντού, χωρίς έλεγχο ή μέτρα ασφαλείας. Σε ένα μόνο ορυχείο, μπορεί να υπάρχουν έως και 500 ανθρακωρύχοι, και επειδή οι σήραγγες είναι παράλληλες, μια κατάρρευση μπορεί να επηρεάσει πολλά ορυχεία ταυτόχρονα», δήλωσε ο Clovis Mafare.

