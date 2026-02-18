Μυστική πίεση του Ρούμπιο στην Κούβα και συνομιλίες με τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο – Σε τι ελπίζουν οι ΗΠΑ με τον «κάβουρα» και το παράδειγμα της Βενεζουέλας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να διεξάγει μυστικές συνομιλίες με τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο, καθώς οι ΗΠΑ ασκούν πρωτοφανή πίεση στο καθεστώς της Αβάνας, σύμφωνα με τρεις πηγές στο Axios.

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ρούμπιο και του Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο παρακάμπτουν τα επίσημα κανάλια της κουβανικής κυβέρνησης. Δείχνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει τον 94χρονο επαναστάτη ως τον πραγματικό υπεύθυνο λήψης αποφάσεων του κομμουνιστικού νησιού.

«Δεν θα αποκαλούσα αυτές τις επαφές ως “διαπραγματεύσεις” τόσο πολύ όσο “συζητήσεις” για το μέλλον», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Ρούμπιο και η ομάδα του βλέπουν τον 41χρονο εγγονό και τον κύκλο του ως εκπροσώπους νεότερων, επιχειρηματιών Κουβανών, για τους οποίους ο επαναστατικός κομμουνισμός έχει αποτύχει — και οι οποίοι βλέπουν αξία στην προσέγγιση με τις ΗΠΑ.

«Η θέση μας — η θέση της κυβέρνησης των ΗΠΑ — είναι ότι το καθεστώς πρέπει να φύγει», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος. «Αλλά το πώς ακριβώς θα μοιάζει αυτό εξαρτάται από [τον Πρόεδρο Τραμπ] και δεν έχει ακόμη αποφασίσει. Ο Ρούμπιο βρίσκεται ακόμη σε συνομιλίες με τον εγγονό».

Ο νεότερος Κάστρο, με το παρατσούκλι «Ραουλίτο», είναι γνωστός στους πολιτικούς κύκλους με το παρατσούκλι «Ελ Κανγκρέχο» («Ο Κάβουρας») επειδή έχει παραμορφωμένο δάχτυλο.

Μετά από 67 χρόνια κυρώσεων από τις ΗΠΑ και κακοδιαχείρισης από την Κούβα, η ολοκληρωτική κυβέρνηση φαίνεται πιο κοντά από ποτέ στην κατάρρευση, καθώς το νησί βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ανθρωπιστικής κρίσης.

Το ηλεκτρικό δίκτυο καταρρέει. Τα νοσοκομεία περιορίζουν τα χειρουργεία. Τα τρόφιμα και τα καύσιμα σπανίζουν ολοένα και περισσότερο. Ο τουρισμός στερεύει. Τα σκουπίδια συσσωρεύονται σε ορισμένες γωνίες των δρόμων.

Τα προβλήματα επιταχύνθηκαν αφότου ο Τραμπ διέταξε στις 3 Ιανουαρίου την απαγωγή και την έκδοση του ισχυρού ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος ουσιαστικά προμήθευε δωρεάν πετρέλαιο στην Κούβα.

Στις 29 Ιανουαρίου, ο Τραμπ απείλησε με κυρώσεις τον άλλο μεγάλο προμηθευτή πετρελαίου του νησιού, το Μεξικό.

Η επιτυχία και η τεχνική υπεροχή του αμερικανικού στρατού στην επιχείρηση Μαδούρο συγκλόνισαν την ηγεσία της Κούβας, αφού οι αμερικανικές δυνάμεις δεν υπέστησαν απώλειες και σκότωσαν τουλάχιστον 32 κουβανούς αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών και του στρατού που υποτίθεται ότι φρουρούσαν τον Μαδούρο, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Αλλά η απόφαση των ΗΠΑ να διατηρήσουν τους κυβερνητικούς εταίρους του Μαδούρο στην εξουσία -ιδίως την αντιπρόεδρό του, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία τώρα είναι υπηρεσιακή πρόεδρος- έδειξε στους Κουβανούς ότι ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι πρόθυμοι να κάνουν συμφωνίες με αντιπάλους.

Πριν από τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Ρούμπιο και άλλοι αξιωματούχοι και σύμβουλοι της κυβέρνησης Τραμπ ήταν σε επαφή με τις ελίτ της Βενεζουέλας, όπως ακριβώς κάνουν τώρα με την Κούβα, αναφέρουν πηγές στο Axios.

«Ψάχνουν για τον επόμενο Ντέλσι στην Κούβα», δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ έχουν μιλήσει με άλλους Κουβανούς με επιρροή εκτός από τον νεότερο Κάστρο, αλλά θεωρείται η πιο σημαντική προσωπικότητα στο νησί για να καλλιεργήσει κανείς την εμπιστοσύνη του.

«Είναι το αγαπημένο πρόσωπο του παππού του», υπηρέτησε ως σωματοφύλακας του και έχει επίσης συμμάχους που διευθύνουν τον γιγάντιο στρατιωτικό-επιχειρηματικό όμιλο GAESA , δήλωσε μια πηγή που περιέγραψε τις συνομιλίες Ρούμπιο-Κάστρο ως «εκπληκτικά» φιλικές .

. «Δεν υπάρχουν πολιτικές διατριβές για το παρελθόν. Αφορά το μέλλον», είπε η πηγή, επισημαίνοντας την κοινή κουβανική κληρονομιά και τις προφορές τους που αποτελούν τη lingua franca του Μαϊάμι και των γύρω πόλεων.

Όπως και στη Βενεζουέλα, λένε οι αναλυτές, αναμένουν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αφήσει ορισμένους αξιωματούχους στην εξουσία στην Κούβα και να μην επιδιώξει μια ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος λόγω της εμπειρίας από την καταστροφική διαχείριση του Μπάαθ μετά την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Ορισμένα μέλη της οικογένειας Κάστρο, συμπεριλαμβανομένου του Ραούλ Κάστρο, ενδέχεται να μην αναγκαστούν σε εξορία βάσει μιας συμφωνίας με τον Τραμπ, η οποία θα εξοργίσει τους Κουβανούς εξόριστους στο Μαϊάμι.

Ο Ρούμπιο δεν έχει μιλήσει με τον επίσημο ηγέτη της Κούβας, τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ Μπερμούδες, ή άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Θεωρούνται από τις ΗΠΑ ως «απαρατσίκ» του κομμουνιστικού κόμματος, ανίκανοι να οραματιστούν και να διαπραγματευτούν την αλλαγή στην Κούβα, δήλωσε μια άλλη πηγή.

Ερωτηθείσα για τις συζητήσεις μεταξύ του νεότερου Κάστρο και του Ρούμπιο, η κυβέρνηση της Κούβας έστειλε στον Axios μια δήλωση που απευθύνθηκε σε έναν Μεξικανό δημοσιογράφο, αμφισβητώντας τις φημολογούμενες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και ενός άλλου μέλους της οικογένειας Κάστρο, του Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν, ενός ανώτερου αξιωματούχου των μυστικών υπηρεσιών.

«Δεν υπάρχει διάλογος υψηλού επιπέδου μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας. Δεν υπάρχει καν διάλογος σε ενδιάμεσο επίπεδο. Έχουν υπάρξει ανταλλαγές μηνυμάτων», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Αυτό που υπάρχει είναι οι συνήθεις συζητήσεις που έχουν λάβει χώρα σε μεγάλο χρονικό διάστημα — ή και λιγότερο από αυτό. Μέχρι πριν από ένα χρόνο, είχαμε τακτικούς διαλόγους σε επίπεδο ανώτερων αξιωματούχων με το Υπουργείο Εξωτερικών. Σήμερα, αυτό δεν υπάρχει πλέον.»

Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αμφισβήτησε ότι ο Ρούμπιο έχει μιλήσει με τον Ραουλίτο Κάστρο, αλλά ένας εκπρόσωπος αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα ή να σχολιάσει.

Η μετατροπή της Κούβας σε σύμμαχο των ΗΠΑ θα είναι πολύ πιο δύσκολο έργο από ό,τι της Βενεζουέλας, η οποία έχει μια άθικτη πολιτική αντιπολίτευση και μια πιο ακμάζουσα οικονομία σε σύγκριση με τον άπορο κρατικό μηχανισμό διοίκησης και ελέγχου της Κούβας.

Η αμοιβαία εχθρότητα μεταξύ των σκληροπυρηνικών στην Αβάνα και το Μαϊάμι είναι βαθιά ριζωμένη και στις δύο πλευρές των Στενών της Φλόριντα.

Την περασμένη εβδομάδα, Κουβανοαμερικανοί Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο ζήτησαν από τον Τραμπ να απαγγείλει κατηγορίες στον Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη το 1996 ενός αεροπλάνου που μετέφερε μέλη μιας αμερικανικής οργάνωσης βοήθειας που βοηθούσε κουβανούς εργάτες δοκών. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει απαντήσει.

Ο Ρούμπιο έχει δηλώσει ελάχιστα δημόσια για τις συζητήσεις του, αλλά σε ακρόαση στη Γερουσία τον περασμένο μήνα επεσήμανε ότι η νομοθεσία των ΗΠΑ στοχεύει σε αλλαγή καθεστώτος εάν η Κούβα δεν απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους, δεν επιτρέψει την ελευθερία του Τύπου και δεν διεξάγει εκλογές.

Ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει για την πορεία δράσης του με την Κούβα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπως φαίνεται και στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ αναθέτει σε έμπιστους συμβούλους όπως ο Ρούμπιο να του παρουσιάσουν επιλογές.

Ο Τραμπ δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην επίλυση των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία παρά στην αντιμετώπιση της Κούβας, όπου ο Ρούμπιο εξακολουθεί να συγκεντρώνει επιλογές, ανέφερε μια πηγή.

«Η Κούβα είναι αυτή τη στιγμή ένα αποτυχημένο έθνος και δεν έχουν καν καύσιμα για να προμηθευτούν τα αεροπλάνα για να απογειωθούν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα το βράδυ στο Air Force One.

«Μιλάμε με την Κούβα αυτή τη στιγμή… και θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξουν σε συμφωνία».

