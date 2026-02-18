«Αγκάθια» στο νομοσχέδιο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία – Το δόγμα «Made in Europe» και ο γρίφος των «αξιόπιστων εταίρων»

Το σχέδιο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έχει προσκρούσει σε εμπόδιο μετά από έντονες εσωτερικές αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Νόμος για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή, κεντρικό στοιχείο της Συμφωνίας για Καθαρή Βιομηχανία που παρουσίασε ο επικεφαλής της Επιτροπής πριν από ένα χρόνο, δέχτηκε κριτική από εννέα τμήματα πολιτικής, αφότου κυκλοφόρησε για σχόλια την περασμένη εβδομάδα.

Αυτή η ασυνήθιστα ευρεία κριτική κινδυνεύει να καθυστερήσει την παρουσίαση του σχεδίου, η οποία έχει επίσημα προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου, για τρίτη φορά — αφήνοντας την εκτελεστική εξουσία των Βρυξελλών να αγωνίζεται να παρουσιάσει μια συνεκτική συνολική στρατηγική για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ εγκαίρως για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών στις 19-20 Μαρτίου. Η Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει εάν η ημερομηνία της 26ης Φεβρουαρίου θα τηρηθεί.

Αυτή τη στιγμή, αυξάνεται η πίεση κατά της ευρύτερης εμπορικής και οικονομικής ατζέντας της Επιτροπής, με τις επιθετικές δασμολογικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την υπερπροσφορά εξαγωγών από την Κίνα να αποτελούν υπαρξιακή απειλή για τη βιομηχανία της Ευρώπης.

Η αντίδραση αυτή αποτελεί επίσης πλήγμα για τον Επίτροπο Βιομηχανίας Στεφάν Σεζουρνέ, τον κορυφαίο Γάλλο αξιωματούχο στην Επιτροπή, ο οποίος είναι άμεσα υπεύθυνος για τη νομοθεσία.

Το νομοσχέδιο θα επιδιώξει να δώσει στα προϊόντα ευρωπαϊκής κατασκευής πλεονέκτημα στις δημόσιες συμβάσεις και σε άλλα δημόσια χρηματοδοτούμενα προγράμματα σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, τεχνολογίες μηδενικής καθαρής κατανάλωσης και αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι σημαντικό ότι θα ορίζει όρους — όπως οι απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου ή ο πράσινος χάλυβας — που θα εφαρμόζονται σε άλλες στρατηγικές νομοθετικές πράξεις.

Μια αμφιλεγόμενη πτυχή του κανονισμού είναι το ποιος θα πρέπει να θεωρείται «έμπιστος εταίρος» στις προμήθειες — με τη Βρετανία και την Ιαπωνία να ασκούν πιέσεις για ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής ώστε να συμπεριληφθούν χώρες που έχουν συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ. Μια άλλη είναι η πρόθεσή του να αναστρέψει τη μηχανική των αναγκαστικών κοινοπραξιών κινεζικού τύπου — ακριβώς τη στιγμή που οι μεγάλες δυνάμεις της ΕΕ, με επικεφαλής τη Γερμανία και την Ιταλία, πιέζουν τις Βρυξέλλες να μειώσουν τη γραφειοκρατία και να διατηρήσουν ανοιχτά τα εμπορικά κανάλια.

Εάν ο νόμος για τη βιομηχανία οδηγήσει σε μια εσωστρεφή στροφή της βιομηχανικής πολιτικής, αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση με την προσπάθεια της φον ντερ Λάιεν να κλείσει εμπορικές συμφωνίες με το λατινοαμερικανικό μπλοκ Mercosur, την Ινδία και την Αυστραλία.

Αξιόπιστοι συνεργάτες

Ο ορισμός του πεδίου εφαρμογής των έμπιστων εταίρων είναι το κύριο σημείο που συζητείται επί του παρόντος, δήλωσε αξιωματούχος της Επιτροπής.

Ένα προσχέδιο του Νόμου για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του POLITICO την περασμένη εβδομάδα, ορίζει ότι η φράση «Made in EU» θα πρέπει να αναφέρεται σε «περιεχόμενο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο», δηλαδή από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Ωστόσο, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ θέλει επίσης να προσδιορίσει «αξιόπιστους εταίρους» των οποίων η κατασκευή «θα πρέπει να θεωρείται ισοδύναμη με περιεχόμενο προέλευσης Ένωσης».

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον τρόπο ορισμού των αξιόπιστων εταίρων, αντανακλώντας την ευρύτερη συζήτηση στις πρωτεύουσες της ΕΕ.

Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (DG TRADE) τείνει να συμπεριλάβει όλες τις χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, ενώ η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Ανάπτυξης (DG GROW) — το τμήμα του Σεζουρνέ — επιθυμεί ένα πιο περιοριστικό κριτήριο που θα απονέμει την ετικέτα «Made in Europe» μόνο σε χώρες εντός του ΕΟΧ, δήλωσε στο POLITICO ένα άτομο που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

Αυτή η απόκλιση αντικατοπτρίζει επίσης τις διαφορές στις γερμανικές και γαλλικές θέσεις. Για τη Γαλλία, η IAA δεν αφορά την τιμωρία ξένων εταιρειών, αλλά μάλλον την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής σε έδαφος της ΕΕ. Αντιθέτως, το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι οι εμπορικοί εταίροι δεν θα πρέπει να εμποδίζονται από τα κριτήρια «Made in EU».

Το σχέδιο έχει επίσης προκαλέσει ανησυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο στέλνει τους κορυφαίους υπουργούς εμπορίου του στην άλλη πλευρά της Μάγχης σε μια επίθεση γοητείας με το σύνθημα «Made in Europe» τον επόμενο μήνα, για να αποτρέψει την απειλή αποκλεισμού των Βρετανών κατασκευαστών από τις δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ.

Ο Σεζουρνέ προσπάθησε να υποβαθμίσει τις ανησυχίες.

«Η IAA, και γενικότερα η εισαγωγή της ευρωπαϊκής προτίμησης στο νομικό μας σώμα, συνεπάγεται μια σημαντική αλλαγή στο οικονομικό δόγμα της Ευρώπης», ανέφερε σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η προσπάθεια απαιτεί χρόνο.

«Είμαι βέβαιος ότι τελικά θα τα καταφέρουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες απόψεις, διατηρώντας παράλληλα τον υψηλό βαθμό φιλοδοξίας της IAA», πρόσθεσε ο Séjourné.

Η αρνητική ανατροφοδότηση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής δεν θα εμπόδιζε νομικά το Σώμα των Επιτρόπων, του οποίου προεδρεύει η φον ντερ Λάιεν, να συμφωνήσει σε ένα κείμενο. Ένας μόνο επίτροπος μπορεί επίσης να θέσει ένα κείμενο σε ψηφοφορία στο Σώμα, αν και αυτή είναι μια επιλογή που χρησιμοποιείται σπάνια, με προτίμηση στη λήψη αποφάσεων με βάση τη συναίνεση.

