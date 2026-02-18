Το βιομηχανικό «master plan» της φον ντερ Λάιεν πέφτει σε «βράχια» – Αντιδράσεις εντός της ΕΕ για το σχέδιό της

Το υπέρ-φιλόδοξο σχέδιο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας συναντά σοβαρά εμπόδια στο εσωτερικό της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η προωθούμενη Πράξη Βιομηχανικού Επιταχυντή (Industrial Accelerator Act – IAA) προκαλεί έντονες αντιδράσεις μεταξύ κρίσιμων υπηρεσιών των Βρυξελλών, όπως αναφέρει το Politico.

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί βασικό άξονα της Συμφωνίας για την Καθαρή Βιομηχανία, που είχε παρουσιαστεί πριν από έναν χρόνο ως κεντρικό εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία εσωτερικής διαβούλευσης, εννέα διαφορετικές γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, δημιουργώντας τον κίνδυνο νέας καθυστέρησης στην επίσημη παρουσίασή της, η οποία έχει ήδη μετατεθεί δύο φορές και είναι προγραμματισμένη για τις 26 Φεβρουαρίου.

Η χρονική πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς η Επιτροπή επιδιώκει να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις 19-20 Μαρτίου.

Την ίδια στιγμή, το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον επιβαρύνεται από τις επιθετικές δασμολογικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τη μαζική διείσδυση κινεζικών εξαγωγών στις διεθνείς αγορές, εξελίξεις που εντείνουν τις ανησυχίες για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Νέα αμφισβήτηση της Φον ντερ Λάιεν, στο στόχαστρο και ο Σεζουρνέ

Η εσωτερική αμφισβήτηση συνιστά πλήγμα και για τον Επίτροπο Βιομηχανίας Στεφάν Σεζουρνέ, ο οποίος έχει την πολιτική ευθύνη για το σχέδιο. Το πλάνο προβλέπει την παροχή πλεονεκτήματος σε προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, ιδίως στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, με έμφαση σε ενεργοβόρους κλάδους, τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Παράλληλα, επιχειρεί να καθορίσει κρίσιμες έννοιες, όπως οι απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου και ο ορισμός του «πράσινου χάλυβα», που επηρεάζουν ευρύτερα το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης αποτελεί ο ορισμός των «αξιόπιστων εταίρων» που θα μπορούν να θεωρούνται ισοδύναμοι με τους ευρωπαίους παραγωγούς στο πλαίσιο του σήματος «Made in EU». Σύμφωνα με προσχέδιο, ο όρος αυτός θα καλύπτει περιεχόμενο προερχόμενο από την ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο επέκτασης του ορισμού και σε τρίτες χώρες που διατηρούν στενές εμπορικές σχέσεις με την Ένωση.

Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου εμφανίζεται πιο ανοιχτή, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Αντίθετα, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς τάσσεται υπέρ ενός πιο περιοριστικού ορισμού, περιορίζοντας το «Made in Europe» στις χώρες της ΕΕ. Η διαφωνία αυτή αντικατοπτρίζει και τις διαφορετικές προσεγγίσεις Γαλλίας και Γερμανίας ως προς τη βιομηχανική πολιτική και το άνοιγμα των αγορών.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει ανησυχίες για ενδεχόμενο αποκλεισμό των επιχειρήσεών του από τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις, ενώ και άλλοι εμπορικοί εταίροι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

