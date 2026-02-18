Μαϊμουδάκι που το απέρριψε η μητέρα του βρίσκει παρηγοριά σε λούτρινο και γίνεται viral – Δείτε το βίντεο

Ένας ιαπωνικός μακάκος σε έναν ζωολογικό κήπο του Τόκιο έχει γίνει viral, καθώς αφού τον απέρριψε η μητέρα του, βρήκε παρηγοριά σε ένα λούτρινο ζωάκι.

«Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια νεαρή μαϊμού που κουβαλάει ένα λούτρινο παιχνίδι στο κλουβί των πιθήκων του», ανακοίνωσε ο επίσημος λογαριασμός X του ζωολογικού κήπου της πόλης Ichikawa στην επαρχία Chiba, ανατολικά του Τόκιο, παρουσιάζοντας τη νεαρή μαϊμού που ονομάζεται Παντς.

The story of Punch at Ichikawa City Zoo 🐒



Abandoned by his mother, he was raised by humans. When he was introduced to the zoo’s monkey troop, he couldn’t fit in with the monkey society. He keeps hugging the doll given to him by the caretakers so sad, yet so cute 😭 pic.twitter.com/51A3GkBQQt — 🤠 (@heavensbvnny) February 14, 2026

Ο Παντς, ένα αρσενικό 6 μηνών, μεγάλωσε από τους φύλακες του ζωολογικού κήπου αφότου εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του. Η αξιαγάπητη εικόνα του να κρατάει σφιχτά ένα λούτρινο παιχνίδι-ουρακοτάγκο ως θετή μητέρα έχει βρει απήχηση σε πολλούς, οδηγώντας στη δημιουργία ενός ιαπωνικού hashtag που μεταφράζεται ως “#HangInTherePunch”.

Πώς όμως κατέληξε ο Παντς με ένα λούτρινο ζωάκι;

WATCH 🚨 Punch, a baby macaque at Ichikawa City Zoo in Japan, was rejected by his mother shortly after birth in July 2025. Reports don't specify the exact reason.



Efforts to introduce him to other monkeys were unsuccessful. To ease his loneliness, a caretaker gave him a large… pic.twitter.com/68j77zh6Fe February 18, 2026

Μια κουρασμένη μαϊμού που γίνεται για πρώτη φορά μητέρα

Ο Παντς γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 2025, με βάρος 500 γραμμάρια. Η μητέρα του, εξαντλημένη από την πρώτη της γέννα μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού, δεν έδειξε κανένα σημάδι φροντίδας γι’ αυτόν. Από την επόμενη μέρα, οι φύλακες του ζωολογικού κήπου Κοσούκε Σικάνο, 24 ετών, και Σουμπέι Μιγιάκοσι, 34 ετών, άρχισαν να τον ταΐζουν με το χέρι.

Σύμφωνα με τον Σικάνο, η γονική εγκατάλειψη από πιθήκους συμβαίνει σε ένα ορισμένο ποσοστό περιπτώσεων.

«Το βάρος της πρώτης της γέννησης μπορεί να έπαιξε ρόλο. Στην ομάδα των πιθήκων του βουνού, άλλες μητέρες μαϊμούδες αναλαμβάνουν μερικές φορές τη φροντίδα των παιδιών, οπότε την παρατηρήσαμε από απόσταση την ημέρα της γέννησης, αλλά δεν υπήρχαν τέτοια σημάδια. Εφόσον ο Παντς ήταν υγιής, τον χωρίσαμε προσωρινά από την ομάδα και αρχίσαμε να τον ταΐζουμε με το χέρι με γάλα».

Βρίσκοντας παρηγοριά σε ένα λούτρινο ζωάκι

Συνήθως, ο Σικάνο και οι συνεργάτες του χρησιμοποιούσαν θερμοκοιτίδα, αλλά μεγάλωσαν τον Παντς κοντά στις μυρωδιές και τους ήχους άλλων πιθήκων, ώστε να μπορέσει τελικά να ενσωματωθεί ομαλά στην ομάδα των πιθήκων του βουνού.

Οι πίθηκοι αρχίζουν να προσκολλώνται στη γούνα της μητέρας τους λίγο μετά τη γέννησή τους για άνεση και για να χτίσουν μυς. Δεδομένου ότι ο Παντς δεν είχε αυτή την ευκαιρία, οι φύλακες του ζωολογικού κήπου δήλωσαν ότι δοκίμασαν υποκατάστατα, όπως τυλιγμένες πετσέτες και διάφορα λούτρινα ζωάκια. Μεταξύ αυτών, ο Παντς έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση για τον λούτρινο ουρακοτάγκο. Ο Σικάνο σημείωσε: «Η γούνα του λούτρινου ζώου το έκανε εύκολο να το πιάσει και η εμφάνισή του είναι επίσης παρόμοια με αυτή ενός πιθήκου, κάτι που πιθανότατα παρείχε μια αίσθηση ασφάλειας».

Το βράδυ, αφού έφυγαν οι φύλακες του ζωολογικού κήπου, ο Παντς περνούσε χρόνο με το λούτρινο ζωάκι, κουλουριασμένος επάνω του για να κοιμηθεί.

«Το λούτρινο ζωάκι ήταν θετή του μητέρα», σχολίασε ο Σικάνο.

Ο Σικάνο και η ομάδα του αύξησαν σταδιακά τον χρόνο που περνούσε ο Παντς με τους πιθήκους του βουνού για να τον εγκλιματιστεί. Στις 19 Ιανουαρίου, τον επανέφεραν πλήρως στην ομάδα. Αρχικά, οι άλλες μαϊμούδες ήταν επιφυλακτικές απέναντί ​​του. Μερικές φορές φοβόταν όταν προσπαθούσε να πλησιάσει και δεν μπορούσε να αφήσει το λούτρινο ζωάκι.

Ο Παντς τράβηξε την προσοχή στο X μετά από μια φωτογραφία και ένα βίντεο του, που τραβήχτηκαν από έναν επισκέπτη λίγες μέρες μετά την επανεισαγωγή του, και κοινοποιήθηκαν ευρέως. Όταν ο λογαριασμός του ζωολογικού κήπου παρουσίασε για πρώτη φορά τον Παντς στις 5 Φεβρουαρίου, αναδημοσιεύτηκε περισσότερες από 8.000 φορές. Την επόμενη μέρα, μια ανάρτηση με το hashtag #HangInTherePunch και το μήνυμα «Ας στείλουμε την υποστήριξή μας στον Παντς!» δημιούργησε επίσης σημαντικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με το εργαλείο ανάλυσης κοινωνικών μέσων Meltwater, υπήρχαν 37.000 αναρτήσεις και αναδημοσιεύσεις με το hashtag μεταξύ 5 και 13 Φεβρουαρίου.

Ο Τακάσι Γιασουνάγκα, 52 ετών, επικεφαλής του τμήματος ζωολογικών και βοτανικών κήπων της δημοτικής κυβέρνησης της Ichikawa, ο οποίος δημιούργησε το hashtag, δήλωσε: «Χαίρομαι που ο κόσμος γνωρίζει τον Παντς. Νιώθω ότι ο αριθμός των επισκεπτών έχει σαφώς αυξηθεί σε σύγκριση με τα συνηθισμένα χρόνια».

Punch-kun in Ichikawa Zoo, a baby monkey who was abandoned by his mother shortly after birth.



Punch-kun has struggled to be accepted by other monkeys, and for now his closest companions are a dedicated zookeeper – who cares for him like a mother and an orangutan stuffed toy 🦧 pic.twitter.com/0spbvjSKMP — Bhagya Vidhata (@BhagyaVidhata_i) February 15, 2026

Ο Παντς έχει πλέον φτάσει τα 2 κιλά περίπου. Ακόμα δεν μπορεί να φάει αρκετά μόνος του, οπότε οι φύλακες του ζωολογικού κήπου συνεχίζουν να τον ταΐζουν. Συχνά προσκολλάται στους φύλακες του ζωολογικού κήπου ή περνάει χρόνο μόνος του μακριά από την ομάδα. Ωστόσο, σταδιακά συνηθίζει τους πιθήκους του βουνού και αυξάνει τις αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους.

«Συνεργάζεται ενεργά με άλλες μαϊμούδες και νιώθω ότι μεγαλώνει».

Ο Σικάνο σημείωσε επίσης: «Ακόμα και όταν τον μαλώνουν άλλες μαϊμούδες, αναθαρρεί γρήγορα. Είναι ψυχικά δυνατός».

Στις 14 Φεβρουαρίου, ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε στο τμήμα με τους πιθήκους του βουνού για να δει τον Παντς.

