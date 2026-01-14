search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 14:02
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 12:09

Βραζιλία: Παγωτά και γρανίτες για τα ζώα του ζωολογικού κήπου στο Ρίο λόγω ακραίου καύσωνα

14.01.2026 12:09
brazil new

Με παγωτά και γρανίτες δροσίζονται τα ζώα στο BioParque του Ρίο ντε Τζανέιρο, καθώς η πόλη βιώνει ακόμη μία ημέρα ακραίων θερμοκρασιών στη διάρκεια του βραζιλιάνικου καλοκαιριού.

Την Τρίτη, ιαγουάροι, πίθηκοι και άλλα ζώα του ζωολογικού κήπου έλαβαν ειδικά διαμορφωμένη «παγωμένη διατροφή», προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε είδους, όπως ανέφεραν οι υπεύθυνοι του BioParque. Σε ορισμένα ζώα προσφέρθηκαν κατεψυγμένα φρούτα, ενώ σε άλλα μίγματα με παγωμένο αίμα, σύμφωνα με τις διατροφικές τους απαιτήσεις.

Φροντιστές του ζωολογικού κήπου μοίρασαν παγωτά καρπούζι σε ομάδα πιθήκων, ενώ ένας ιαγουάρος προσπάθησε να «ψαρέψει» παγωμένες λιχουδιές από κιμά κοτόπουλου μέσα από μια λεκάνη που επέπλεε στο νερό της δεξαμενής του.

«Όταν προσπαθεί να πιάσει την κατεψυγμένη τροφή, καταναλώνει ταυτόχρονα και νερό», εξήγησε η Λετίτσια Φεϊτόζα, βιολόγος του ζωολογικού κήπου. «Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ενυδάτωσή της».

Σύμφωνα με τη διοίκηση του BioParque, οι παγωμένες τροφές αποτελούν μέρος της καθημερινής φροντίδας των ζώων και συμβάλλουν στη θερμική τους ισορροπία  κατά τη διάρκεια περιόδων ακραίας ζέστης. Παρόμοιες πρακτικές είχαν εφαρμοστεί και το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες έπληξαν μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Βραζιλίας.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, η θερμοκρασία στοΡίο ντε Τζανέιρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που οδήγησε τις δημοτικές αρχές στην έκδοση προειδοποίησης καύσωνα επιπέδου 3, επισημαίνοντας τους κινδύνους για την υγεία από την παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη.

Παρά τον καύσωνα, πολλοί επισκέπτες συνέχισαν να επισκέπτονται τον ζωολογικό κήπο, παρακολουθώντας τα ζώα να γλείφουν τα κόκκινα παγωτά τους.

«Μου φάνηκε πολύ ωραίο», δήλωσε η Λορένα Καρβάλιο, εκπαιδευτικός που επισκέφθηκε το BioParque. «Νομίζω ότι τους προσφέρει περισσότερη άνεση».

Διαβάστε επίσης

Σιβηρία: Υπό κράτηση οι επικεφαλής γιατροί για τον θάνατο των εννέα νεογνών σε μαιευτήριο

Οι υπουργοί Εξωτερικών Δανίας και Γροιλανδίας στον Λευκό Οίκο – Στόχος η αποκλιμάκωση της κρίσης

ΟΗΕ: Προειδοποίηση Γκουτέρες προς Ισραήλ για παραπομπή στη Χάγη σχετικά με την UNRWA – «Σκοτιστήκαμε…», απαντά το Τελ Αβίβ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tournas-tsaknis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κώστας Τουρνάς – Διονύσης Τσακνής: Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η μουσική παράσταση «Το Ροκ το Ελληνικό»

trakter-vandalismos
ΕΛΛΑΔΑ

«Εσκεμμένη ενέργεια για να μας διαλύσουν το μπλόκο» λένε οι αγρότες για τον βανδαλισμό σε τρακτέρ – Ζητούν υλικό από κάμερες

pantzari
ΕΛΛΑΔΑ

Παντζάρι… γίγαντας σε λαΐκή στα Χανιά – Ζυγίζει πάνω από 2,5 κιλά (photos/video)

parastasi1-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η Ιστορία πάντα παραμονεύει»: Νέος κύκλος παραστάσεων για τη «Χαμένη Άνοιξη» του Στρατή Τσίρκα

aerodromio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών – Ποιος αναλαμβάνει προσωρινά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 14:01
tournas-tsaknis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κώστας Τουρνάς – Διονύσης Τσακνής: Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η μουσική παράσταση «Το Ροκ το Ελληνικό»

trakter-vandalismos
ΕΛΛΑΔΑ

«Εσκεμμένη ενέργεια για να μας διαλύσουν το μπλόκο» λένε οι αγρότες για τον βανδαλισμό σε τρακτέρ – Ζητούν υλικό από κάμερες

pantzari
ΕΛΛΑΔΑ

Παντζάρι… γίγαντας σε λαΐκή στα Χανιά – Ζυγίζει πάνω από 2,5 κιλά (photos/video)

1 / 3