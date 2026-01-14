Βραζιλία: Παγωτά και γρανίτες για τα ζώα του ζωολογικού κήπου στο Ρίο λόγω ακραίου καύσωνα

Με παγωτά και γρανίτες δροσίζονται τα ζώα στο BioParque του Ρίο ντε Τζανέιρο, καθώς η πόλη βιώνει ακόμη μία ημέρα ακραίων θερμοκρασιών στη διάρκεια του βραζιλιάνικου καλοκαιριού.

Την Τρίτη, ιαγουάροι, πίθηκοι και άλλα ζώα του ζωολογικού κήπου έλαβαν ειδικά διαμορφωμένη «παγωμένη διατροφή», προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε είδους, όπως ανέφεραν οι υπεύθυνοι του BioParque. Σε ορισμένα ζώα προσφέρθηκαν κατεψυγμένα φρούτα, ενώ σε άλλα μίγματα με παγωμένο αίμα, σύμφωνα με τις διατροφικές τους απαιτήσεις.

Φροντιστές του ζωολογικού κήπου μοίρασαν παγωτά καρπούζι σε ομάδα πιθήκων, ενώ ένας ιαγουάρος προσπάθησε να «ψαρέψει» παγωμένες λιχουδιές από κιμά κοτόπουλου μέσα από μια λεκάνη που επέπλεε στο νερό της δεξαμενής του.

«Όταν προσπαθεί να πιάσει την κατεψυγμένη τροφή, καταναλώνει ταυτόχρονα και νερό», εξήγησε η Λετίτσια Φεϊτόζα, βιολόγος του ζωολογικού κήπου. «Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ενυδάτωσή της».

Σύμφωνα με τη διοίκηση του BioParque, οι παγωμένες τροφές αποτελούν μέρος της καθημερινής φροντίδας των ζώων και συμβάλλουν στη θερμική τους ισορροπία κατά τη διάρκεια περιόδων ακραίας ζέστης. Παρόμοιες πρακτικές είχαν εφαρμοστεί και το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες έπληξαν μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Βραζιλίας.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, η θερμοκρασία στοΡίο ντε Τζανέιρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που οδήγησε τις δημοτικές αρχές στην έκδοση προειδοποίησης καύσωνα επιπέδου 3, επισημαίνοντας τους κινδύνους για την υγεία από την παρατεταμένη έκθεση στη ζέστη.

Παρά τον καύσωνα, πολλοί επισκέπτες συνέχισαν να επισκέπτονται τον ζωολογικό κήπο, παρακολουθώντας τα ζώα να γλείφουν τα κόκκινα παγωτά τους.

«Μου φάνηκε πολύ ωραίο», δήλωσε η Λορένα Καρβάλιο, εκπαιδευτικός που επισκέφθηκε το BioParque. «Νομίζω ότι τους προσφέρει περισσότερη άνεση».

