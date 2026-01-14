search
Σιβηρία: Υπό κράτηση οι επικεφαλής γιατροί για τον θάνατο των εννέα νεογνών σε μαιευτήριο

Η Ρωσία έθεσε υπό κράτηση τον επικεφαλής γιατρό και τον προσωρινό επικεφαλής της μονάδας εντατικής θεραπείας σε μαιευτήριο στη Σιβηρία, ύστερα από τον θάνατο εννέα νεογέννητων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ερευνητές.

Η Κρατική Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας δήλωσε ότι οι γιατροί τέθηκαν υπό κράτηση με την υποψία για πρόκληση θανάτου λόγω αμέλειας. Δεν κατέστη άμεσα δυνατή η επικοινωνία με τους γιατρούς ή τους δικηγόρους τους.

«Ως αποτέλεσμα της μη ορθής εκτέλεσης από τους υπόπτους των επίσημων και επαγγελματικών τους καθηκόντων στην οργάνωση και παροχή ιατρικής φροντίδας… εννέα νεογνά που γεννήθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 2025 έως τις 12 Ιανουαρίου του 2026 πέθαναν», δήλωσε η Επιτροπή.

Η υπόθεση, που δημοσιοποιήθηκε από κρατικά και ανεξάρτητα δίκτυα ενημέρωσης, έχει προκαλέσει μεγάλη οργή στη Ρωσία. Πολιτικοί, σχολιαστές και απλοί πολίτες διερωτώνται πώς η χώρα μπορεί να ελπίζει να αυξήσει το ποσοστό γεννήσεων –μια από τις προτεραιότητες του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν—εάν επιτρέπει να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες.

Διαβάστε επίσης:

Οι υπουργοί Εξωτερικών Δανίας και Γροιλανδίας στον Λευκό Οίκο – Στόχος η αποκλιμάκωση της κρίσης

ΟΗΕ: Προειδοποίηση Γκουτέρες προς Ισραήλ για παραπομπή στη Χάγη σχετικά με την UNRWA – «Σκοτιστήκαμε…», απαντά το Τελ Αβίβ

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 22 νεκροί και 50 τραυματίες από κατάρρευση γερανού πάνω σε τρένο (videos/photos)

