Εν μέσω φημών για επίθεση στο Ιράν, ο Τραμπ διοργανώνει σήμερα… Συμβούλιο Ειρήνης με ηχηρές απουσίες

Η πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου της Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιηθεί σήμερα, σε κλίμα… όχι και τόσο ειρηνικό.

Αυτό καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες πως ετοιμάζεται να χτυπήσει το Ιράν, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς οι συζητήσεις των δύο πλευρών δεν έχουν οδηγήσει πουθενά.

Το κύριο θέμα συζήτησης θα είναι το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας, σχέδιο για το οποίο η Ελλάδα θα έχει τον ρόλο παρατηρητή στις συζητήσεις, με τον Χάρη Θεοχάρη να εκπροσωπεί την κυβέρνηση.

Είναι αμφίβολο ωστόσο αν θα περιοριστεί η συζήτηση στη Γάζα και δεν γίνουν αναφορές στο Ιράν ή την Ουκρανία.

Για τη Γάζα, οι ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσουν πως θα διαθέσουν 5 δισ. δολάρια από τα κράτη-μέλη για τον σκοπό αυτό, ενώ θα συζητηθεί και η σύνθεση και η λειτουργία της λεγόμενης Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης η οποία θα αστυνομεύει τη Γάζα.

Ο Τραμπ έχει προσκαλέσει 50 χώρες να συμμετέχουν σήμερα στη συνεδρίαση, με 35 ηγέτες να δηλώνουν ενδιαφέρον αρχικά, αλλά να αποδέχονται την πρόσκληση οι 26.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη συμμετοχή της με εξαίρεση φυσικά την Ουγγαρία και την Βουλγαρία που θα συμμετέχουν πιο ενεργά, απ ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ιταλία που θα έχουν απεσταλμένους με τον ρόλο του παρατηρητή όπως και η ΕΕ με την Επίτροπο για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σουίτσα. Αρνητικά απάντησαν ήδη Κίνα και Ρωσία στον Τραμπ. Την πρόσκληση απέρριψαν και η Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία σε επίπεδο ηγετών, όπως και ο πάπας Λέων.

Εκτός ΕΕ, στο συμβούλιο θα συμμετέχει το Ισραήλ με τον υπ. Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν και η Αίγυπτος.

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης και η Σαουδική Αραβία μαζί με την Τουρκία, την Ιορδανία και το Κατάρ, καθώς και το Κουβέιτ.

Εκτός από τον Τραμπ, το «παρών» στο Συμβούλιο θα δώσουν και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρετ Κούσνερ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο οποίος είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, και ο ύπατος εκπρόσωπος Νικολάι Μλάντενοφ, ο οποίος είναι ο βασικός σύνδεσμος μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής.

Πηγές στο CNN ανέφεραν πως ο Τραμπ θα… επιτρέψει ομιλίες για 90 δευτερόλεπτα στον κάθε ηγέτη ή το πολύ δύο λεπτά, ζητώντας να πουν τις απόψεις τους για το θέμα της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Διαβάστε επίσης:

Απαισιοδοξία Μερτς για Ουκρανία: Ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο αν εξαντληθεί κάποια πλευρά

Κίνα: 12 νεκροί – ανάμεσά τους 5 παιδιά – από έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων

Προειδοποίηση Λαβρόφ σε ΗΠΑ για πιθανή επίθεση στο Ιράν – «Είναι παιχνίδι με τη φωτιά»