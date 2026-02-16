search
Ο Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα ως παρατηρητής στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

xaris theoxaris

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης θα είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, που διοργανώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ελληνική πλευρά θα συμμετάσχει ως παρατηρητής στο Συμβούλιο την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου μαζί με την Ιταλία και την Κύπρο.

Η απόφαση για τη συμμετοχή της χώρας ελήφθη κατόπιν εντολής που δόθηκε στον Χάρη Θεοχάρη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις 22/1, είχε προτείνει μια συμβιβαστική λύση, σύμφωνα με την οποία οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης θα μπορούσαν να προσυπογράψουν τη συμμετοχή τους αποκλειστικά για το ζήτημα της «επόμενης ημέρας» της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και μόνο για όσο διάστημα αυτό απαιτηθεί.

«Πρόκειται για μια εύλογη συμβιβαστική πρόταση, που θα μας επιτρέψει να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαδικασία ειρήνης στη Γάζα, χωρίς να δημιουργήσουμε έναν νέο ΟΗΕ που θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ», είχε δηλώσει, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει από την πρώτη στιγμή εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή.

