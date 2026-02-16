CNN: ΗΠΑ και Κίνα διεκδικούν ρόλο ρυθμιστή σε ένα διεθνές σύστημα που κλυδωνίζεται – Στο επίκεντρο η Ευρώπη και η αντοχή της διατλαντικής σχέσης

Η κοινή παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Κινέζου ομολόγου του Γουάνγκ Γι στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια ανέδειξε τον σκληρό ανταγωνισμό Ουάσιγκτον και Πεκίνου για τη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στο διεθνές σύστημα. Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, η «διπλή παράσταση» των δύο ανδρών εκτυλίχθηκε σε μια περίοδο που οι σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους δοκιμάζονται, ενώ η μεταπολεμική διεθνής τάξη υπό αμερικανική ηγεσία φαίνεται να περνά φάση αναδόμησης.

Λίγα λεπτά αφότου ο Μάρκο Ρούμπιο διακήρυξε από το βήμα της Διάσκεψης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη «ανήκουν μαζί», ο Γουάνγκ Γι πρόβαλε τη δική του πρόταση: «Η Κίνα και η ΕΕ είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι». Υποστήριξε ότι τα προβλήματα του σημερινού διεθνούς συστήματος δεν πηγάζουν από τον ΟΗΕ, αλλά από «ορισμένες χώρες» που υιοθετούν λογικές «η χώρα πρώτα», ενισχύουν μπλοκ αντιπαράθεσης και αναβιώνουν τη νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου.

Ρούμπιο και η διατλαντική δέσμευση: «Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ ανήκουν μαζί»

Ο Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να καθησυχάσει τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει προσηλωμένη στη διατλαντική συμμαχία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλειά τους και ότι το διεθνές σύστημα χρειάζεται «αναδόμηση».

Η αναμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής έχει ήδη κλονίσει τις παραδοσιακές ισορροπίες, με Ευρωπαίους αξιωματούχους να συζητούν ανοιχτά το ενδεχόμενο του τέλους της εποχής της αμερικανικής εγγύησης ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο Γουάνγκ Γι κάλεσε την Ευρώπη να απορρίψει «μονομερείς πρακτικές», να υπερασπιστεί το ελεύθερο εμπόριο και να αποφύγει τη λογική των μπλοκ – σε μια σαφή, έστω και έμμεση, αιχμή προς την Ουάσιγκτον.

Δύο δρόμοι για Πεκίνο και Ουάσινγκτον: Συνεργασία ή σύγκρουση;

Παρά το άνοιγμα προς την Ευρώπη, το Πεκίνο επιδιώκει να διατηρήσει σταθερές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενόψει πιθανής επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα αργότερα την άνοιξη. Το διακύβευμα είναι υψηλό: μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να παγιώσει τη σχετική σταθερότητα που διαμορφώθηκε μετά την προηγούμενη επαφή των δύο πλευρών.

Ο Γουάνγκ εμφανίστηκε «βέβαιος» για τις προοπτικές των σινοαμερικανικών σχέσεων, προειδοποίησε όμως ότι υπάρχουν δύο δρόμοι: συνεργασία, εφόσον οι ΗΠΑ «κατανοήσουν λογικά την Κίνα», ή σύγκρουση, εάν επιδιώξουν αποσύνδεση και υπερβούν «κόκκινες γραμμές», όπως το ζήτημα της Ταϊβάν.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, απαντώντας σε ερωτήσεις, υπογράμμισε ότι θα ήταν «γεωπολιτικό σφάλμα» να μην επικοινωνούν οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του πλανήτη, προκειμένου να διαχειρίζονται τις διαφορές τους.

Η Ευρώπη στο σταυροδρόμι: Ανοιχτή σε Κίνα ή πιστή στην Αμερική;

Το κρίσιμο ερώτημα, σύμφωνα με το CNN, είναι κατά πόσο η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να ακούσει το κινεζικό άνοιγμα. Το Πεκίνο προωθεί εδώ και χρόνια το όραμά του για μια παγκόσμια τάξη λιγότερο εξαρτημένη από τις αμερικανικές συμμαχίες και πιο φιλική προς τα δικά του συμφέροντα, βλέποντας την Ευρώπη ως αυτόνομο πόλο ισχύος.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές ανησυχίες παραμένουν έντονες: το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, η εξάρτηση από κινεζικές εφοδιαστικές αλυσίδες, η στάση του Πεκίνου απέναντι στη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και οι στρατιωτικές κινήσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα και γύρω από την Ταϊβάν.

Η αναφορά των διοργανωτών ότι η μεταπολεμική διεθνής τάξη «βρίσκεται υπό αποδόμηση» αποτυπώνει το εύρος της αβεβαιότητας. Παρά την ανακούφιση που προκάλεσε η ομιλία Ρούμπιο, οι πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, η Κίνα επιχειρεί να παρουσιαστεί ως «σταθερή δύναμη ειρήνης» και «αξιόπιστος παράγοντας σταθερότητας», διεκδικώντας ρόλο σε μια νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική που βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.

