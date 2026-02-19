Times: Η Βρετανία αρνείται να δώσει πρόσβαση στις ΗΠΑ στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Το Λονδίνο αρνείται να δώσει άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για ενδεχόμενες επιθέσεις στο Ιράν, όπως μεταδίδουν οι Times.

Η απόφαση συνδέεται, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, με την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να αποσύρει την υποστήριξή του από τα σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου για παραχώρηση της κυριαρχίας των Νήσων Τσάγκος στον Ινδικό Ωκεανό, όπου βρίσκεται και η στρατηγικής σημασίας αεροπορική βάση Ντιέγκο Γκαρσία.

Ανησυχία Στάρμερ για τις νομικές συνέπειες ενδεχόμενων επιθέσεων

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα σχέδια της Ουάσιγκτον προέβλεπαν τη χρήση τόσο της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία, όσο και της RAF Fairford στην Αγγλία, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο με την έγκριση της βρετανικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, φέρεται να ανησυχεί ότι μια ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν θα μπορούσε να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο.

Χθες το βράδυ, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστούν τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, «ώστε να εξουδετερωθεί μια πιθανή επίθεση από ένα ιδιαίτερα ασταθές και επικίνδυνο καθεστώς – μια επίθεση που θα μπορούσε να στοχεύσει το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και άλλες φιλικές χώρες».

«Ο πρωθυπουργός Στάρμερ δεν θα πρέπει, για κανέναν λόγο, να χάσει τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Ποιες χώρες θα στείλουν δυνάμεις στη Γάζα: «Ενδιαφέρον» και από Τουρκία – 20.000 στρατιώτες και 12.000 αστυνομικοί στον θύλακα

Σοκ στην Ισπανία: Νεκρός 47χρονος μετά από χρήση taser από την αστυνομία

Απειλές Νετανιάχου σε Ιράν: Θα αντιμετωπίσει απάντηση που δεν μπορεί να φανταστεί αν μας επιτεθεί