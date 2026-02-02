Συντετριμμένη η Ζωζώ Σαπουντζάκη από τον θάνατο του συντρόφου της (Video)

Συντετριμμένη είναι η Ζωζώ Σαπουντζάκη μετά τον θάνατο του επί 28 χρόνια συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου.

Η θλιβερή είδηση έγινε γνωστή το Σάββατο (31/1), μέσω ανάρτησης του ανιψιού του στο Facebook.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η στενή συνεργάτιδά της, Σταυρίνα Ευστρατιάδη, περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση της ηθοποιού, επισημαίνοντας ότι είναι συντετριμμένη.

«Ήταν πολύ βεβαρημένη η υγεία του τον τελευταίο μήνα και μη αναστρέψιμη η κατάστασή του. Ένας μεγάλος έρωτας, μία μεγάλη αγάπη για τη Ζωζώ. Η Ζωζώ είναι συντετριμμένη, προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε να το διαχειριστεί και πιστεύω ότι για μια ακόμη φορά η Ζωζώ θα βγει δυνατή» είπε μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος είχε αφήσει εδώ και χρόνια γραπτή εντολή στα παιδιά του, ότι θέλει να αποτεφρωθεί και η τέφρα του να σκορπιστεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο που είχε υποδείξει, σε έναν λόφο στα Γιάννενα. Όπως ενημέρωσε η Σταυρίνα Ευστρατιάδη, η αποτέφρωση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη (3/2) στη Ριτσώνα.

