ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 12:00
02.02.2026 10:00

Κιάμος – Πάολα: Συγκινητικός φόρος τιμής για τις εργάτριες της «Βιολάντα» και τους νεκρούς του ΠΑΟΚ (Video)

02.02.2026 10:00
Φόρο τιμής στις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα και στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία απέδωσαν το βράδυ του Σαββάτου ο Πάνος Κιάμος και η Πάολα στο νυχτερινό κέντρο «Πύλη Αξιού» στη Θεσσαλονίκη όπου εμφανίζονται.

«Ξέρω ότι ότι δεν είναι κατάλληλος χώρος, όμως όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από τις ψυχές που χάθηκαν. Θα ήθελα να σηκωθούμε και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγής για τα επτά αδικοχαμένα παιδιά και τις πέντε μανούλες που έφυγαν. Ενός λεπτού σιγής για αυτές τις ψυχές, να τις αναπαύσει ο Χριστός και όσοι είναι τραυματίες να γίνουν καλά και να είναι σύντομα κοντά μας» είπε ο Πάνος Κιάμος στους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου.

@stelios.bellos Ενός λεπτού σιγή από τον Πανο Κιάμο στην Πύλη Άξιου για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκωτοθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία #panoskiamoslive #fypシ #fy#paok #rip ♬ New Sun – Chihei Hatakeyama

Από την πλευρά της η Πάολα ύψωσε τη γροθιά της έχοντας ως φόντο τις φωτογραφίες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Ρουμανία, ενώ από τα μεγάφωνα ακουγόταν το σύνθημα «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

@paola__official_ Καλό παράδεισο στα παλικάρια #paok #paola ♬ Cycle Syncing Frequency – Still Haven

