search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 20:18
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.02.2026 18:19

Θρήνος στη οικογένεια του Snoop Dogg: Η κόρη του ανακοίνωσε τον θάνατο της 10 μηνών εγγονής του

01.02.2026 18:19
snoop-doggs-new

Ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο έγινε γνωστό για την οικογένεια της μικρότερης κόρης του Snoop Dogg, με την ίδια να ανακοινώνει τον θάνατo του 10 μηνών βρέφους της.

Η 26χρονη Κόρι Μπρόουντους κοινοποίησε μια ανάρτηση στο Instagram της στις 31 Ιανουαρίου, στην οποία ανέφερε ότι η 10 μηνών κόρη της, Codi Dreaux, άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Κόρι είναι το μικρότερο από τα παιδιά του Snoop Dogg και η μοναχοκόρη του με τη σύζυγό του, Σάντε Μπρόουντους, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 28 χρόνια, και μοιράζεται επίσης τους δύο γιους τους Κόρντε, 31 ετών, και Κόρντελ, 28 ετών.

Η κόρη της Μπρόουντους, Κόντι είχε γεννηθεί τρεις μήνες πρόωρα και είχε περάσει μια εκτεταμένη περίοδο 10 μηνών στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών μετά την γένησή της τον Φεβρουάριο του 2025.

Η κόρη του Snoop Dogg είχε μοιραστεί μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν τελικά κατάφερε να φέρει το κοριτσάκι της σπίτι. Στην ανάρτηση, η οποία έδειχνε μια φωτογραφία της να την αγκαλιάζει στο κρεβάτι της, έγραψε: «Είναι σπίτι. Σας ευχαριστώ για κάθε προσευχή, κάθε μήνυμα, κάθε ίχνος αγάπης. Ο Θεός τα άκουσε όλα».

Η Κόρι δημοσιεύσε τα δυσάρεστα νέα για την κόρη της μέσω Instagram Story το Σάββατο, (31/01) γράφοντας: «Δευτέρα, έχασα την αγάπη της ζωής μου. Την Codi μου».

Διαβάστε επίσης:

Αγγελική Νικολούλη: Η συγκινητική ανάρτηση για τους 3 μήνες από τον θάνατο της μητέρας της – «Στείλε ένα σημάδι απο εκεί πάνω»


Γουίλιαμ Σάτνερ, Μπεν Στίλερ και Έμα Στόουν: Τα teasers του Super Bowl 2026 που έχουν ήδη ξεχωρίσει (Videos)

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια “ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη”»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paok-touba-nekroi5
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές στιγμές στη Τούμπα για τους 7 νεκρούς οπαδούς – «Αδέλφια ζείτε» (photos)

teteipAO1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Επιστροφή στις νίκες με «ξέσπασμα» στη Λεωφόρο

apergia-trena-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των τρένων – Φωτιά σε υποσταθμό ο λόγος των καθυστερήσεων

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Δυο πυροβολισμούς είχε δεχθεί ο άντρας που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα – Άγνωστοι τον είχαν απαγάγει πριν μια εβδομάδα

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη New York Times: Πού θα χτυπήσει ο Τραμπ μέσα στο Ιράν – Η τακτική του προέδρου των ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutafi-new
LIFESTYLE

Ελισάβετ Μουτάφη: «Με θυμώνει να πετάς στα σκουπίδια την τηλεόραση και να υποτιμάς τον κόσμο που αυτή υπηρετεί»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

kalivatsis
LIFESTYLE

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

usa-mosxaraki-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Απ’ τα αλώνια στα… σαλόνια: Οικογένεια στις ΗΠΑ «υιοθετεί» νεογέννητο μοσχαράκι για να το σώσει από το πολικό ψύχος (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.02.2026 20:14
paok-touba-nekroi5
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές στιγμές στη Τούμπα για τους 7 νεκρούς οπαδούς – «Αδέλφια ζείτε» (photos)

teteipAO1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Κηφισιά 3-0: Επιστροφή στις νίκες με «ξέσπασμα» στη Λεωφόρο

apergia-trena-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια των τρένων – Φωτιά σε υποσταθμό ο λόγος των καθυστερήσεων

1 / 3