LIFESTYLE

Γουίλιαμ Σάτνερ, Μπεν Στίλερ και Έμα Στόουν: Τα teasers του Super Bowl 2026 που έχουν ήδη ξεχωρίσει (Videos)

emma_stone

Το Super Bowl αποτελεί παραδοσιακά το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, όμως για τον κόσμο του μάρκετινγκ, ο πραγματικός αγώνας δίνεται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Ενώ οι κορυφαίοι αθλητές του NFL συγκρούονται για το βαρύτιμο τρόπαιο Vince Lombardi, οι μεγαλύτεροι παγκόσμιοι κολοσσοί επενδύουν εκατομμύρια δολάρια σε μια προσπάθεια να κερδίσουν τον τίτλο της πιο αξιομνημόνευτης, αστείας ή συγκινητικής διαφήμισης της χρονιάς. 

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει: Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, οι Seattle Seahawks και οι New England Patriots θα αναμετρηθούν ζωντανά από το Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Παρ’όλο που τα επίσημα αποκαλυπτήρια των σποτ γίνονται κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, οι πρώτες «δυνατές» συμμετοχές και τα teasers έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν, δίνοντας μια πρόγευση του τι θα ακολουθήσει.

Μία γεύση από τα σποτ που ήδη κλέβουν την παράσταση (μέσω του αμερικανικού HOLA!):

Μπεν Στίλερ και Μπένσον Μπουν

Ένα από τα teaser που ήδη μονοπωλούν το ενδιαφέρον είναι αυτό της Instacart, μιας αμερικανικής πλατφόρμας παράδοσης ειδών παντοπωλείου. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του θρυλικού Σπάικ Τζόουνζ (Spike Jonze), ο Μπεν Στίλερ (Ben Stiller) και ο Μπένσον Μπουν (Benson Boone) πρωταγωνιστούν σε ένα χαοτικό, ρετρό σποτ με αισθητική των 80s. Η χημεία μεταξύ του χολιγουντιανού αστέρα και του ανερχόμενου ποπ ειδώλου μετατρέπει μια απλή αγορά φρούτων σε ένα επικό μουσικό δρώμενο. 

Γιώργος Λάνθιμος – Έμα Στόουν

Η πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδων Squarespace ετοιμάζει κάτι μεγαλειώδες για τη βραδιά του μεγάλου τελικού φέρνοντας την υπογραφή του Γιώργου Λάνθιμου. Το πρώτο teaser διάρκειας 16 δευτερολέπτων με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν (Emma Stone) διαθέτει μια αμιγώς κινηματογραφική αισθητική που κλέβει τις εντυπώσεις.

Η καμπάνια που γυρίστηκε στο Λονδίνο σε ασπρόμαυρο φιλμ επανενώνει τη δημιουργική ομάδα που θριάμβευσε πρόσφατα στη μεγάλη οθόνη. Το εντυπωσιακό σκηνικό φέρει τη σφραγίδα του σκηνογράφου Τζέιμς Πράις (James Price) ενώ το ηχητικό τοπίο υπογράφει ο συνθέτης Τζέρσκιν Φέντριξ (JerskinFendrix), σε συνεργασία με την ομάδα του Έλληνα δημιουργού. 

Κένταλ Τζένερ 

Η Κένταλ Τζένερ (Kendall Jenner) ξεδιπλώνει το υποκριτικό της ταλέντο και αυτοσαρκάζεται, διακωμωδώντας τη λεγόμενη «κατάρα των Καρντάσιαν» για λογαριασμό εταιρείας στοιχημάτων.

Στο σποτ, αστειεύεται με το παρελθόν των προσωπικών της σχέσεων με επαγγελματίες αθλητές, καθώς και με τη φήμη ότι η καριέρα τους παίρνει την κατιούσα αφού βγουν μαζί της. 

Σαμπρίνα Κάρπεντερ 

Στο πρώτο σποτ, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ (Sabrina Carpenter) βιώνει έναν «έρωτα με την πρώτη μπουκιά», μέσα από μια αξιολάτρευτη συνεργασία με γνωστή εταιρεία σνακ. 

