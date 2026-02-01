search
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

01.02.2026 12:06

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

01.02.2026 12:06
germanoy-new

Πληρωμένη απάντηση στον Αντώνη Πρέκα και στις αιχμές που άφησε σε βάρος για «βρώμικες μπουγάδες» έδωσε η Ναταλία Γερμανού.

«Δεν μπορώ να καταλάβω ποιους φίλους εννοεί. Θεωρώ ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός από εμάς που εκτιθέμεθα στην τηλεόραση να λέει ό,τι θέλει. Κάτι θα εννοεί, κάτι θα τον ενόχλησε. Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου», απάντησε με νόημα στον τηλεκριτικό μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Η παρουσιάστρια του ALPHA μίλησε για το συμβόλαιό της με το κανάλι και το τηλεοπτικό τοπίο.

Αναφερόμενη στην εικόνα που συχνά συνοδεύει το όνομά της όλα αυτά τα χρόνια, ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν ένιωσε «βασίλισσα» της τηλεόρασης.

«Δεν έχω νιώσει βασίλισσα, γιατί πάντα άκουγα άλλες να έχουν αυτόν τον τίτλο. Μετά πέρασαν τα χρόνια και δεν έγινα ούτε πριγκίπισσα», είπε χαρακτηριστικά.

«Δύσκολη και ασταθής» η φετινή σεζόν

Σχολιάζοντας όσα συμβαίνουν στην τηλεόραση τη φετινή σεζόν, η Ναταλία Γερμανού τόνισε πως τηλεόραση παραμένει απρόβλεπτη. «Η χρονιά είναι ασταθής και πολύ δύσκολη, όπως ήταν και η περσινή. Φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο στην τηλεόραση μάς περιμένουν εκπλήξεις», εξήγησε.

Όσον αφορά το συμβόλαιό της με τον Alpha, ξεκαθάρισε: «Στο συμβόλαιό μου δεν έχω ζητήσει δεύτερη εκπομπή. Αφορά καθαρά την παρουσίαση του “Καλύτερα δε γίνεται” και όλα αυτά τα έχουμε αφήσει ανοιχτά. Αν προκύψει κάτι, δεν είναι απαραίτητο να είναι βραδινό, μπορεί να είναι ένα τηλεπαιχνίδι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχω βλέψεις να κάνω κάτι άλλο».

«Θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον Λιάγκα και να κάναμε μια πολύ ωραία εκπομπή», σημείωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

