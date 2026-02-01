search
«Πριν από όλα χρειάζεται σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή»: Το σκωπτικό σχόλιο του Συρίγου για την ανακοίνωση της «Βιολάντα»

01.02.2026 10:27
syrigos_violanta

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο Νίκος Συρίγος, το πρωί της Κυριακής, την ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο η εταιρεία Βιολάντα.

Ο δημοσιογράφος επισήμανε πως πριν από κάθε τοποθέτηση οφείλει να υπάρχει σεβασμός απέναντι στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και σε όσους εργάζονται κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

«Πριν από όλα χρειάζεται σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και στους ανθρώπους που δουλεύουν για σένα, για να μην δουλεύουν πάνω σε μια ωρολογιακή βόμβα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τώρα αυτή η έκθεση ιδεών είναι να είχαμε να λέγαμε», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση που ζητά «σεβασμό»

Στην ανακοίνωσή της, η μπισκοτοποιία ζήτησε «σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων της που χάθηκαν και στην αλήθεια».

Η εταιρεία, που δεν αφιέρωσε ούτε μία λέξη για όσα έχουν «δει» το φως της δημοσιότητας, έκανε λόγο για «διακίνηση φημών και αβάσιμων ερμηνειών» που «διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο», αναφέροντας πως «σε στιγμές πενθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια».

«Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

