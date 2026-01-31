search
31.01.2026 13:12

Καλυβάτσης για ΑΜΑΝ: Αν αυτά που γυρίζαμε τα κάναμε σήμερα, θα ήμασταν όλοι φυλακή

31.01.2026 13:12
kalivatsis

Για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Κανάκη στο «ΑΜΑΝ, τα καθάρματα» μίλησε ο Σωτήρης Καλυβάτσης στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» τον ΣΚΑΪ.

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης δήλωσε αρχικά: «τότε που κάναμε το ΑΜΑΝ ήταν μια εντελώς άλλη εποχή. Αν αυτά, που γυρίζαμε τότε, γίνονταν σήμερα θα ήμασταν φυλακή όλοι μαζί, κανονικά. Δεν νομίζω ότι θα άντεχε η εκπομπή παραπάνω από μια μέρα. Με τη λογική εκείνων που κάναμε τότε».

«Είδαμε πρόσφατα ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε το reunion του Παρά Πέντε, μια μέρα κράτησε. Εσείς θα ξαναγυρνάγατε για να κάνετε ένα reunion, μια μέρα τους ΑΜΑΝ;», ρώτησε ο Φάνης Λαμπρόπουλος, με τον ηθοποιό να απαντά: «Δεν ξέρω να σου πω. Μπορεί όταν μεγαλώσουμε, πιο πολύ από τώρα».

«Φαντάζεσαι να είμαστε 70, 75, 80 χρονών και να κάνουμε ένα ΑΜΑΝάκι; Περίμενε. Να περάσει σούπερ… θα περιμένω, χειμώνας θα ντυθώ. Περίμενε εσύ», πρόσθεσε με χιούμορ ο Σωτήρης Καλυβάτσης.

