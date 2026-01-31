Συρίγος για τραγωδία στη Ρουμανία: «Μη συμπεριφέρεστε σαν κοράκια – Βουλώστε το!»

Με το «σινάφι» του για τον χειρισμό της τραγωδίας στη Ρουμανία, με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, τα έβαλε ο Νίκος Συρίγος το πρωί του Σαββάτου.

«Επειδή έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές απέναντι από το οπαδικό κίνημα σε ό,τι αφορά σε συμπεριφορές που πλακώνονται μεταξύ τους, που σφάζονται μεταξύ τους. Σε αυτήν την περίσταση τα παιδιά στην κερκίδα που είναι η μόνη μας ελπίδα, έχουν φερθεί υποδειγματικά. Έχουν κάνει στην άκρη την αγάπη τους, το πάθος τους για τις ομάδες τους και έχουν ενωθεί στον πόνο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Έχουν σηκωθεί πανό συμπαράστασης σε όλα τα γήπεδα. Όλοι οι οπαδοί έχουν σκύψει το κεφάλι πάνω σε αυτήν την τραγωδία», επισήμανε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

»Δυστυχώς δεν μπορώ να πω το ίδιο για το σινάφι μας. Η μόνη κουβέντα που θέλω να πω είναι, ότι αν δεν θέλετε ο κόσμος να μας συμπεριφέρεται σαν κοράκια, μη φερόμαστε κι εμείς σαν κοράκια. Κι αν δεν μπορείτε να πείτε μια κουβέντα παρηγοριάς, βουλώστε το! Αυτή τη στιγμή η μόνη στάση απέναντι σε αυτήν την τραγωδία είναι η σιωπή, τίποτα άλλο», επισήμανε.

