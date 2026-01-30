search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 21:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 20:56

Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 19 χρόνια από την απώλεια του πατέρα της, Νίκου Κούρκουλου

30.01.2026 20:56
ERIETTA_KOURKOULOU
NDP

Τη μνήμη του πατέρα της, Νίκου Κούρκουλου, που έφυγε από την ζωή πριν 19 χρόνια, στις 30 Ιανουαρίου 2007, θέλησε να τιμήσει με μια ανάρτηση στα social media η Εριέττα Κούρκουλου.

Η κόρη του αείμνηστου πρωταγωνιστή δημοσίευσε ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα συνοδευόμενο από σπάνιες φωτογραφίες τους από το παρελθόν, που αποτυπώνουν τρυφερές στιγμές πατέρα και κόρης.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε λόγια γεμάτα ευγνωμοσύνη και αγάπη: «19 χρόνια από τότε που έφυγες και όμως σε κάθε δυσκολία, κρίσιμη απόφαση ή μεγάλη χαρά επιστρέφω σε σένα και αυτά που μου έμαθες. Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ που ήσουν το παράδειγμα χάρη στο οποίο δεν συμβιβάστηκα ποτέ με κάτι λιγότερο από την πραγματική αγάπη».

Το μήνυμα της Εριέττας Κούρκουλου απέσπασε χιλιάδες σχόλια συμπαράστασης, με πολλούς να αναφέρονται όχι μόνο στον δεσμό πατέρα-κόρης, αλλά και στη σπουδαία προσωπικότητα του αείμνηστου πρωταγωνιστή.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μαγείρεψε σπαγγέτι μπολονέζ … αλλά κάτι ξέχασε (Video)

The Beatles: Στο φως οι φωτογραφίες των Σκαθαριών του Σαμ Μέντες – Δείτε την εικόνα των ηθοποιών που θα τους υποδυθούν

Η θρυλική ηθοποιός Κάθριν Ο’Χάρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κατρακυλά ο χρυσός και το ασήμι, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

passport
ΕΛΛΑΔΑ

Άκυρο από το ΣτΕ για την έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες – Ποιος ο λόγος 

donald_trump_new789
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει… ράλι στο κέντρο της Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια της Αμερικής

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 19 χρόνια από την απώλεια του πατέρα της, Νίκου Κούρκουλου

brooklyn-Beckham
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μαγείρεψε σπαγγέτι μπολονέζ … αλλά κάτι ξέχασε (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

siakantaris_3001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σιακαντάρης: Η μεταγραφή έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα - Στροφή στο Κέντρο και ρωγμή στο αντισύριζα μέτωπο (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 21:20
wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κατρακυλά ο χρυσός και το ασήμι, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

passport
ΕΛΛΑΔΑ

Άκυρο από το ΣτΕ για την έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες – Ποιος ο λόγος 

donald_trump_new789
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει… ράλι στο κέντρο της Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια της Αμερικής

1 / 3