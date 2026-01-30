Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 19 χρόνια από την απώλεια του πατέρα της, Νίκου Κούρκουλου

Τη μνήμη του πατέρα της, Νίκου Κούρκουλου, που έφυγε από την ζωή πριν 19 χρόνια, στις 30 Ιανουαρίου 2007, θέλησε να τιμήσει με μια ανάρτηση στα social media η Εριέττα Κούρκουλου.

Η κόρη του αείμνηστου πρωταγωνιστή δημοσίευσε ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα συνοδευόμενο από σπάνιες φωτογραφίες τους από το παρελθόν, που αποτυπώνουν τρυφερές στιγμές πατέρα και κόρης.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε λόγια γεμάτα ευγνωμοσύνη και αγάπη: «19 χρόνια από τότε που έφυγες και όμως σε κάθε δυσκολία, κρίσιμη απόφαση ή μεγάλη χαρά επιστρέφω σε σένα και αυτά που μου έμαθες. Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ που ήσουν το παράδειγμα χάρη στο οποίο δεν συμβιβάστηκα ποτέ με κάτι λιγότερο από την πραγματική αγάπη».

Το μήνυμα της Εριέττας Κούρκουλου απέσπασε χιλιάδες σχόλια συμπαράστασης, με πολλούς να αναφέρονται όχι μόνο στον δεσμό πατέρα-κόρης, αλλά και στη σπουδαία προσωπικότητα του αείμνηστου πρωταγωνιστή.

