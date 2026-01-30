Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μαγείρεψε σπαγγέτι μπολονέζ … αλλά κάτι ξέχασε (Video)

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ συνεχίζει τη ζωή του μετά τη ρήξη με τους διάσημους γονείς τους Ντέιβιντ και Βικτόρια.

Ο 26χρονος έχοντας ασχοληθεί τα προηγούμενα χρόνια …χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία με το ποδόσφαιρο και τη φωτογραφία, πλέον επιχειρεί να καταξιωθεί ως σεφ, ωστόσο και σε αυτό το ταλέντο του είναι αμφίβολο.

O Μπρούκλιν Μπέκαμ ανέβασε χθες στο λογαριασμό του στο Tik Tok μία εύκολη συνταγή για μακαρόνια μπολονέζ.

Έβγαλε τα μαχαίρια του έκοψε κρεμμύδι, καρότο και σέλινο. Τα τσιγάριασε, έβαλε και τον κιμά, κρασί, ντομάτα, και μερικά φύλλα δάφνης. Ως εδώ καλά αλλά στο σερβίρισμα έβγαλε μακαρόνια αχιβάδες, προκαλώντας απορία στους ακόλουθους του.

«Πού είναι τα σπαγγέτι;», έγραψε χρήστης, «θα μιλήσει κανείς για τον ελέφαντα στο δωμάτιο», έγραψε άλλος.

Τελίκά, ο 26χρονος επίδοξος σεφ αποκάλυψε ότι είχε ξεμείνει από σπαγγέτι κι έτσι αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει αχιβάδες.

Διαβάστε επίσης

Αριάνα Γκράντε: Εμφανίστηκε σε περιοδικό με… 6 δάχτυλα λόγω photoshop (Photos)

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν ανήκω στον χώρο της πολιτικής – Δεν είμαι εδώ να μιλάω γι’ αυτά τα θέματα»

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο Παρίσι για το σόου της Σήλιας Κριθαριώτη – Παρούσα και η Κάρλα Μπρούνι