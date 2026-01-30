Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν ανήκω στον χώρο της πολιτικής – Δεν είμαι εδώ να μιλάω γι’ αυτά τα θέματα»

Τη στάση της απέναντι στην πολιτική ξεκαθάρισε η Σίντνεϊ Σουίνι, δηλώνοντας ότι δεν ανήκει στον συγκεκριμένο χώρο ούτε και σκοπεύει να αποτελέσει μέρος του με οποιονδήποτε τρόπο.

Παρά τις πιέσεις που -όπως υποστηρίζει- δέχεται, η ίδια αρνείται να τοποθετείται δημοσίως για πολιτικά ζητήματα, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική ουδέποτε ανήκε στα σχέδιά της.

«Δεν ανήκω στον χώρο της πολιτικής. Δεν είμαι εδώ για να μιλάω για πολιτική. Δεν είναι ένας τομέας στον οποίο έχω ποτέ φανταστεί να εμπλακώ. Δεν είναι αυτός ο λόγος που έγινα αυτό που είμαι» είπε, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότιτο ενδιαφέρον της δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην τέχνη της.

«Έγινα ηθοποιός γιατί μου αρέσει να αφηγούμαι ιστορίες. Δεν πιστεύω στο μίσος σε καμία μορφή. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να έχουμε σεβασμό και κατανόηση μεταξύ μας» είπε.

Sydney Sweeney says that she's "not here to speak" on politics:



“I’m in the arts. I’m not here to speak on politics. That’s not an area I’ve ever even imagined getting into. It’s not why I became who I am. I became an actor because I like to tell stories. I don’t believe in hate… pic.twitter.com/Kut7S5LCTB — Variety (@Variety) January 30, 2026

Τόνισε, δε, ότι η άρνησή της να εμπλακεί με την πολιτική την έχει καταστήσει πιο ευάλωτη σε επιθέσεις.

«Πάντα ήμουν εδώ για να κάνω τέχνη, οπότε αυτή δεν είναι μια συζήτηση στην οποία θέλω να βρίσκομαι στο προσκήνιο. Και νομίζω ότι εξαιτίας αυτού, κάποιοι θέλουν να το πάνε ακόμη πιο μακριά και να με χρησιμοποιήσουν ως πιόνι τους. Αλλά κάποιος άλλος μου αποδίδει κάτι και εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω» υπογράμμισε.

Μιλώντας στο Cosmopolitan, η Σουίνι αναφέρθηκε στο πώς αισθάνεται όταν της αποδίδονται πεποιθήσεις που δεν της ανήκουν.

«Σίγουρα δεν είναι εύκολο να λένε οι άλλοι τι πιστεύεις ή τι σκέφτεσαι, ειδικά όταν αυτό δεν ευθυγραμμίζεται με εσένα. Ήταν περίεργο να πρέπει να το διαχειριστώ και να το αφομοιώσω, γιατί δεν είμαι εγώ. Τίποτα από αυτά δεν είμαι εγώ» σχολίασε.

Η τοποθέτησή της έρχεται σε συνέχεια των αντιδράσεων που προκάλεσε πέρυσι η διαφημιστική καμπάνια της American Eagle, η οποία δέχτηκε σφοδρή κριτική, καθώς η ηθοποιός και η εταιρεία κατηγορήθηκαν για προώθηση «ναζιστικής προπαγάνδας» και «ρατσιστικών υπονοουμένων».

Η καμπάνια φέρει τον τίτλο «Sydney Sweeney Has Great Genes/Jeans», δηλαδή «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει ωραία γονίδια/τζιν». Το λογοπαίγνιο μεταξύ των λέξεων «genes» (γονίδια) και «jeans» (τζιν) αποτέλεσε τον πυρήνα της ιδέας, με την προσέγγιση αυτή, να προκαλεί, ωστόσο, αντιδράσεις.

Σε ένα από τα διαφημιστικά βίντεο, η ηθοποιός εμφανίζεται φορώντας αποκλειστικά τζιν και να περπατά προς μια τεράστια αφίσα με τη φωτογραφία της, όπου σβήνει τη λέξη «genes» με λευκή μπογιά και την αντικαθιστά με τη λέξη «jeans».

Σε άλλο σποτ, η Σουίνι κουμπώνει το τζιν της ενώ ακούγεται voiceover που εξηγεί, πώς τα γονίδια καθορίζουν χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, της προσωπικότητας και των ματιών…

